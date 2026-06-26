Equipo Outdoor 26 JUN 2026 - 13:59h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido en sus stories una reflexión sobre la vulnerabilidad del embarazo y el postparto

Lara Tronti, embarazada de 7 meses, hace la maleta del hospital y se prepara para dar a luz

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Lara Tronti está viviendo los últimos compases de su segundo embarazo con una intensidad que no siempre es fácil de poner en palabras. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que ha podido ver por primera vez la carita de Carlota en una ecografía en alta definición hace apenas unos días, lleva semanas compartiendo cada etapa de esta recta final con sus seguidores: la maleta del hospital ya está hecha, la baby shower ya quedó en el recuerdo, y agosto cada vez está más cerca.

Junto a Hugo Pérez, la gallega ha convertido este embarazo en un relato abierto y cercano. Cada semana ha habido algo que contar, y sus seguidores han podido acompañarla desde los primeros preparativos hasta la celebración al aire libre con la que la pareja le dio la bienvenida a Carlota antes incluso de que nazca. Pero en medio de todo ese contenido luminoso, Lara también tiene sus momentos de pausa, y de esos momentos salen reflexiones que van mucho más allá del día a día.

La influencer lleva meses siendo muy transparente sobre cómo está viviendo esta segunda maternidad. Cuando preparaba la maleta del hospital hace unos días, ya dejó entrever que todo esto la mueve más de lo que aparenta: "Qué fuerte estar viviendo todo esto de vuelta", escribió mientras guardaba la ropita de la pequeña. Maternidad repetida, con todo lo familiar y todo lo nuevo que eso implica al mismo tiempo. Y poco después, ha compartido algo que va aún más lejos.

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"El embarazo y postparto son territorios de una vulnerabilidad sagrada", ha compartido en sus stories. La frase no termina ahí: "La mujer jamás olvida cómo fue mirada y tratada. Esa memoria se queda para siempre; como cicatriz o como abrazo". Una cita que no habla de ropa de bebé ni de decoración de habitaciones, sino de algo mucho más íntimo: de cómo el trato que recibe una mujer en uno de los momentos más expuestos de su vida deja una huella permanente. Lara eligió compartirla en la recta final de su embarazo, con Carlota a punto de llegar al mundo en agosto.

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Hay citas que se comparten porque suenan bien y citas que se comparten porque describen exactamente lo que se está viviendo. Lara no ha explicado a qué viene esta en concreto, pero el timing lo dice todo. Con la semana 33 recién superada y el parto a la vuelta de la esquina, esta reflexión sobre la vulnerabilidad y la memoria tiene un peso muy concreto. Lo que viene en agosto no es solo el nacimiento de Carlota. Es también una experiencia que, según esta frase, nadie olvida jamás.