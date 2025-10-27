La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' vive en un piso decorado por ella en Madrid desde principios de año

Andrea Gasca, exconcursante de ‘LIDLT’, es catalana de pura cepa, pero los derroteros de la vida y su actual trabajo como influencer, sobre todo de viajes, le han llevado a trasladarse a Madrid. La catalana lleva varios meses viviendo en la capital, en un piso en el centro que ha decorado ella misma, con una habitación muy luminosa, un salón comedor con cocina abierta y un amplio baño.

La influencer que vive de alquiler en el centro de la capital, entraba en el apartamento recién reformado a principios de año y ha optado por una decoración minimalista en donde la luz natural que entra por los ventanales es la verdadera protagonista. Colores neutros, tonos blancos, muebles de almacenamiento para aprovechar bien el espacio y pequeños elementos decorativos son la clave del salón comedor de la joven, un espacio en el que trabaja, pero también descansa.

La catalana cuenta con una habitación con baño en suite para ella sola, amplio y muy funcional. La cocina con muebles panelables está abierta al salón, es muy moderna y cuenta con todo lo necesario para la cocina del día a día. ¡Así es la casa de Andrea Gasca de ‘LIDLT’!

Luminosa y funcional

Andrea Gasca, exconcursante de ‘LIDLT’, se instalaba en Madrid a principios de año, ciudad que la acoge con los brazos abierto. Aunque la influencer pasa casi más tiempo fuera de casa, por su trabajo, ha alquilado un pequeño y coqueto apartamento en la capital que ahora llama hogar. Y aunque no sabía por dónde empezar cuando decidió cambiar de ciudad, se puso manos a la obra para decorar su apartamento.

El piso es muy luminoso y cuenta con un salón comedor con cocina abierta y un cuarto, muy amplio con baño dentro. Los grandes ventanales hasta el suelo tanto en la habitación como en el salón le dan una gran luminosidad que aporta mucha amplitud. Un amplio sofá en tonos arena con chaise longue y capacidad de almacenaje, es el verdadero protagonista de la estancia, donde todos los muebles son funcionales. La mesa baja del salón es muy útil pues tiene varias alturas y almacenaje interior.

La catalana ha montado ella misma los muebles del salón, una decoración minimalista en tonos claros, donde los pequeños detalles como flores, jarrones y lámparas de diseño marcan la diferencia.

La cocina, moderna y recién reformada, como todo el piso, está abierta al salón. Los muebles panelables permiten que todo esté recogido y sea visualmente atractivo.

Habitación principal y baño

La habitación principal también es muy luminosa y también está decorada en tonos pastel. Una amplia cama con un cabecero tapizado y dos mesillas son todo lo que ha necesitado la joven para darle un toque personal a la estancia.

Peluches, mantas de pelo, lámparas y frascos de perfume hacen las delicias de uno de los rincones favoritos de la influencer en su cuarto.

En baño en suite hace las delicias de influencer, plato de ducha, alcachofa doble, mueble de almacenaje, son la descripción perfecta de una de las estancias que primero publicó en sus redes social al poner un pie en su nuevo hogar.

Además Andrea Gasca está feliz con el “locker” que tienen en el edificio donde le dejan los paquetes cuando no está en casa.