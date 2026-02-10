Natalia Sette 10 FEB 2026 - 18:58h.

El exparticipante de 'La última tentación' le pide matrimonio a su novia en su viaje a Maldivas

Roberto Urbano atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. El que fuera participante de ‘La última tentación’ junto a Andrea Gasca, ha dado un paso definitivo en su historia de amor con Noelia García Abad y ha anunciado su compromiso tras una romántica pedida de mano en Maldivas.

Esta relación llega después de una etapa sentimental muy complicada para Roberto Urbano. Su relación anterior con Andrea Gasca fue una de las más comentadas tras su paso por ‘La última tentación’. Ambos acudieron al programa cuando llevaban apenas ocho meses juntos, marcados por la desconfianza, ya que él la había traicionado al inicio de la relación . Durante el reality, Andrea fue infiel con Manuel González, actual concursante de 'GH DÚO', poniendo fin definitivo a su historia con Roberto.

Tras aquel duro golpe, Roberto participó en el reality ‘Solos’ en 2023, aunque desde entonces decidió alejarse por completo de la televisión y centrarse en su vida personal y profesional. Poco después conocería a Noelia, quién se convertiría en su novia y socia y ahora en su prometida.

La pedida tuvo lugar en las Maldivas, uno de los destinos más paradisíacos del mundo. Roberto organizó una sorpresa muy especial para su pareja en plena playa, donde preparó una cena romántica con una mesa rodeada por un gran corazón de luces. Sin que Noelia sospechara nada, la llevó hasta allí y se arrodilló ante ella para pedirle matrimonio. La respuesta no tardó en llegar y fue un sí rotundo.

Fue la propia Noelia García Abad quien compartió el momento a través de sus redes sociales, acompañando varias imágenes del instante con unas bonitas palabras: “Si, quiero, para siempre, todavía sin palabras…”. El post no tardó en llenarse de comentarios de amor y felicitaciones para los prometidos.

La pareja lleva alrededor de dos años de relación y ha construido su historia de amor lejos del foco mediático. Noelia es CEO de una empresa de perfumería árabe y Roberto comparte con ella no solo su vida personal, sino también el ámbito profesional. Juntos lideran esta firma de perfumes y, además, él es CEO de una empresa de moda.

El exnovio de Andrea Gasca parece haberle dado un giro de 180º a su vida. Comprometido, enamorado y estable, Roberto Urbano vive su etapa más feliz junto a su chica y pronto se pondrán a organizar la boda de sus sueños.