Lidia González 30 JUL 2026 - 17:39h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan los detalles del anillo de pedida

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Ruth González y Nico Malvaux se han sentado frente a las cámaras de mtmad para resolver todas las dudas de sus seguidores sobre su boda y, concretamente, han contestado a una de las más repetidas. Después de que la canaria cuente la complicada lucha con la autoestima que está enfrentando, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el precio de la alianza de Ruth González. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no dudaba en presumir del anillo con el que su pareja le ha pedido matrimonio, algo que ha tenido una reacción muy directa por parte de sus seguidores: “Esto ha creado revuelo en redes sociales”. Los influencers han recibido un aluvión de preguntas al respecto, especialmente respecto al dinero que el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha invertido en esta pieza. La pareja ha contado todos los detalles sobre esta alianza: “Es de dieciocho quilates y un diamante”.

Ruth González habla sobre los tres vestidos que va a llevar en su boda con Nico

Ruth González no ha podido quedarse callada y dar algunos adelantos sobre el que va a ser el día más importante de su vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre los tres vestidos que va a llevar en su boda con Nico y se confiesa al respecto. Además, la creadora de contenido ha sacado a relucir un aspecto que tienen estas tres precias en común.

Todos los preparativos de la boda de Ruth y Nico

Ruth González y Nico Malvaux están cada vez más cerca de darse el ‘sí, quiero’ y han querido hablar largo y tendido de todo lo que están viviendo. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sientan frente a las cámaras para contar todos los preparativos de su boda. La pareja se sincera sobre el momento que están viviendo y responden a todas las críticas que han recibido desde que salieran del reality de República Dominicana. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!