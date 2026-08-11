Celia Molina 11 AGO 2026 - 13:41h.

La exmodelo de Only Fans ha asumido su responsabilidad y se ha declarado culpable del homicidio de su novio en 2022

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La exmodelo de OnlyFans Courtney Clenney se ha declarado culpable de homicidio involuntario con arma mortal en relación con la muerte a puñaladas de su novio, Christian 'Toby' Obumseli, en 2022. Clenney, de 30 años, fue condenada el pasado lunes 10 de agosto en un tribunal de Miami a seis años de prisión, seguidos de cinco años de libertad condicional, tras aceptar el acuerdo con la fiscalía, según CourtTV. Teniendo en cuenta el tiempo que ya ha cumplido, se espera que pase unos dos años más entre rejas.

Según recuerda la revista People, la exmodelo, de 30 años, apuñaló mortalmente a Obumseli, con un cuchillo de cocina en el lujoso piso que la pareja tenía en Miami el 3 de abril de 2022, un día después de que ella le dijera a la policía que quería romper con él y echarle del piso.

Durante el interrogatorio policial, señala la misma revista, Clenney afirmó que le había lanzado el cuchillo a Obumseli desde una distancia de unos 10 pies "en defensa propia". Sin embargo, el forense dictaminó que su muerte fue un homicidio, alegando que la herida de tres pulgadas en el hombro, dirigida hacia abajo, no se correspondía con su versión de los hechos.

"Su novio era víctima de violencia doméstica"

Sus abogados tenían previsto presentar pruebas que, según ellos, demostraban que Obumseli había sido violento con ella. Su familia, sin embargo, ha sostenido que él era la víctima de la violencia doméstica. Así, el acuerdo judicial calificó su relación, marcada por idas y venidas, como "extremadamente tempestuosa y conflictiva", señalando que tanto Clenney como Obumseli habían estado involucrados en "numerosos incidentes de violencia doméstica", según informó también CourtTV.

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La fiscal del condado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, afirmó que Clenney apuñaló a Obumseli "como parte de un patrón de violencia creciente hacia él»" según un comunicado de prensa en el que se anunciaba el acuerdo:

"Con este acuerdo de declaración de culpabilidad, la familia de Christian Obumseli ha conseguido por fin lo que llevaba tanto tiempo buscando: que Courtney Clenney asumiera toda la responsabilidad por su muerte. Los fiscales adjuntos que llevan este caso se han centrado en la prueba fundamental de que Clenney apuñaló a Christian Obumseli como parte de un patrón de violencia creciente hacia él. Aunque nada puede curar las heridas causadas aquel día de abril, espero que la declaración de culpabilidad de hoy aporte a su familia una medida de justicia que se les ha negado durante demasiado tiempo", versa el comunicado final.