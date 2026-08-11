Celia Molina 11 AGO 2026 - 12:34h.

Tras anunciar en sus redes sociales que está embarazada, Mayte Campos ha revelado que ha sido diagnosticada de cáncer

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La estilista Mayte Campos ha publicado un vídeo en el que anuncia que ha sido diagnosticada de cáncer durante su embarazo. En principio, había pensado en "no decir nada públicamente" sobre la dura noticia que le acaban de dar, pero, tras ver un par de vídeos en Instagram con los que se había evadido de su realidad - y entre los que había uno de Anabel Pantoja en bikini, del que validaba su cuerpo sano y real - , ella misma ha decidido revelar su diagnóstico en las redes, con la intención de "ayudar".

"Qué envidiosa esta enfermedad, que ha querido venir y acompañarme en el mejor momento de mi vida, sin lugar a dudas, porque estoy embarazada y tengo cáncer. Hago este vídeo también porque, aparte de ayudarme a mí, si ayudo a alguna persona, a través de la pantalla, a saber que no está sola en este camino, pues ya ha merecido la pena", dice Mayte en el vídeo, en el que aparece visiblemente afectada y tocándose la barriga, donde "trae una niña".

Junto a él, ha escrito un texto en el que confiesa que ha estado a punto de quedarse "metida en un pozo" emocional, pero que, al ver que se distraía con vídeos sencillos y divertidos, se ha refugiado en las redes sociales:

"Estoy embaraza y tengo cáncer"

"Siempre imaginamos el embarazo como una etapa perfecta. Y sé que no siempre lo es. Pero, de verdad, si estáis sanas, tenéis un techo donde dormir y podéis alimentaros, ya estáis viviendo un auténtico sueño. Ojalá esta reflexión os ayude a valorar un poco más todo aquello que, a veces, damos por hecho. Para nosotras, hija mía, ese sueño ha dado un giro inesperado. No era el camino que imaginábamos, pero será el nuestro", ha escrito Mayte.

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Para nosotras, hija mía, este sueño ha dado un giro inesperado. No era el camino que imaginábamos, pero será el nuestro. No te voy a soltar. Instagram

"Ahora toca afrontar. Nos toca librar nuestra primera batalla juntas. No te voy a soltar. Y prometo que voy a pelear con todas mis fuerzas por las dos", ha concluido en el que, probablemente, haya sido el vídeo más complicado de toda su vida.

De inmediato, la estilista de Telecinco ha recibido un sin fin de mensajes de apoyo, entre los que destaca el de Anabel Pantoja, la influencer que, indirectamente, le había levantado el ánimo. "Te quiero y todo va a salir bien", le ha dicho la sobrina de Isabel Pantoja. Alba Silva, la mujer de Sergio Rico, que acaba de dar a luz, también le ha enviado un sentido abrazo. Luna Serrat, la nieta del famoso cantautor del mismo apellido y otras celebridades que la siguen también se han sumado a estos mensajes de fuerza y ánimo.