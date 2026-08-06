Celia Molina 06 AGO 2026 - 10:14h.

El famoso periodista del corazón estadounidense apareció en una retransmisión en directo cubierto de sangre y autolesionándose

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El pasado 4 de agosto, el famoso bloguero estadounidense Perez Hilton, conocido por haber sido uno de los pioneros en compartir cotilleos de los celebrities en Internet en los años 2000, protagonizó un polémico directo en su cuenta de TikTok. Sin que nadie lo esperara, apareció ante sus fans cubierto de lo que parecía su propia sangre y haciéndose heridas con un cuchillo mientras decía: "Sería interesante ver qué pasa si muero".

Sus seguidores, al ver tan espantosa (y peligrosa) escena, le pidieron por favor que cesara en su actitud y llamaron a los servicios de emergencias, gracias a lo cual el bloguero acabó la noche con vida.

Tras varias horas de comunicación con él - tal y como indica el protocolo anti suicidios - los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade (MDSCO), con ayuda del Cuerpo de Bomberos y Rescate, entraron a su domicilio y, posteriormente, Perez, cuyo verdadero nombre es Mario Armando Lavandeira Jr. fue trasladado al hospital, donde todavía se encuentra ingresado.

"Perez está recibiendo atención médica"

La Unidad de Respuesta a Crisis y profesionales titulados de la salud mental también se personaron en la vivienda para ofrecer apoyo y recursos a sus familiares, según la revista People. Y, ante la preocupación que ha generado su retransmisión en directo, que ha sido masivamente compartida en las redes sociales, su familia ha lanzado un comunicado, a través de su página web oficial, en el que revela cómo está siendo su evolución en el hospital:

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"Muchos de vosotros os habéis puesto en contacto con nosotros para mostrar vuestra preocupación por Perez y estamos inmensamente agradecidos por la abrumadora muestra de cariño, apoyo y oraciones. Podemos confirmar que Pérez está recibiendo atención médica y, en estos momentos, nuestra familia está centrada en su bienestar", han dicho, sin dar más detalles del estado de sus heridas.

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"Os pedimos que respetéis su privacidad"

"Os pedimos amablemente que respetéis la privacidad de Pérez, así como la de su familia, durante estos momentos difíciles. Si en algún momento podemos compartir novedades, lo haremos con todos vosotros tan pronto como sea posible. Gracias por vuestra compasión, comprensión y apoyo constante", concluye su escrito.

En cuanto a los motivos que podrían haber llevado al bloguero que, apenas un día antes, estaba comentando el aspecto físico de Ariana Grande con total normalidad, a una situación tan crítica, la prensa estadounidense ha hecho un repaso de sus últimos acontecimientos vitales.

Recientemente, el columnista se había mudado con su madre Teresita, de Las Vegas a Miami, para estar más cerca del resto de sus familiares. Este adaptación, según la revista People, le habría costado un gran esfuerzo personal. A principios de 2026, además, Perez pasó tres semanas hospitalizado de gravedad debido a una sepsis derivada de una perforación gástrica, lo que, según él, le llevó a un profundo cambio de vida y un acercamiento a la religión.