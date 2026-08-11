El 11 de agosto de 2025, la empresaria anunció a través de su cuenta de las redes sociales que había aceptado casarse con el futbolista portugués

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Este martes, , 11 de agosto, se cumple exactamente un año desde que Georgina Rodríguez anunció que se casaría con Cristiano Ronaldo. 12 meses después, la pareja sigue sin revelar la fecha, el lugar o la lista de invitados.

El único gran secreto que sí ha dejado de serlo es el anillo de compromiso. Y mientras tanto, la boda ha protagonizado un auténtico culebrón de rumores: desde supuestos enclaves y vestidos hasta una invitación falsa y el insólito episodio del pasado sábado en Madeira, cuando unas 2.000 personas acudieron a una catedral convencidas de que iban a ver casarse a Cristiano y Georgina. La novia que salió de la iglesia, sin embargo, era otra.

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El 11 de agosto de 2025, Georgina decidió hacer público lo único que hasta entonces parecía realmente seguro: había aceptado casarse con el futbolista portugués. Lo hizo con una fotografía de las manos de ambos y un impresionante diamante en la suya, acompañada de una frase inequívoca: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". Aquel mensaje confirmó oficialmente el compromiso después de casi una década de relación.

Desde entonces, sin embargo, el secretismo ha sido prácticamente absoluto.

Qué está confirmado un año después

Ahora, 365 días después, muy pocos detalles están confirmados, pero hay algunos que sí pueden darse por seguros.

El primero es el compromiso. Cristiano le pidió matrimonio a Georgina y ella aceptó. El propio deportista explicó meses después, en su entrevista con Piers Morgan, cómo se produjo la pedida: había comprado el anillo, un amigo se lo entregó durante una cena y sus hijas estuvieron presentes en el momento en que preguntó a Georgina si quería casarse con él. Lo que no existe es una fecha oficial.

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En noviembre de 2025, Cristiano fue preguntado directamente por Morgan sobre cuándo se casarían. Su respuesta fue reveladora: todavía no tenían fecha, aunque el plan era hacerlo después del Mundial de 2026. Además, explicó que la empresaria no es partidaria de las grandes fiestas y que prefiere algo privado, una decisión que él estaba dispuesto a respetar.

Ese detalle es importante porque desmonta una de las grandes ideas que ha acompañado a los rumores durante meses: la de una boda multitudinaria y espectacular. La propia pareja ha dejado claro que la intención sería mantenerla en un círculo reducido.

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El único protagonista oficial, el anillo

Si hay algo relacionado con la boda que ha sido mostrado sin ningún tipo de misterio, es el anillo.

La joya que Georgina enseñó aquel día de 2025 se convirtió inmediatamente en uno de los anillos de compromiso más comentados del mundo. Las estimaciones sobre su valor han variado según la fuente y el experto: algunas publicaciones lo sitúan en pocos millones de euros y otras ofrecen cifras aún superiores.

'Vanity Fair', por ejemplo, recogió estimaciones de entre seis y 12 millones de euros y atribuyó la creación de la pieza a la joyería española Dámaso Martínez.

También han circulado distintas estimaciones sobre el tamaño del diamante, de alrededor de 30 a 37 quilates. Lo que sí está fuera de toda duda es que se trata de una joya extraordinariamente llamativa.

La propia Georgina contó a 'Elle' que necesitó tiempo para asimilarla. Explicó que la guardó en su habitación y que no llegó a contemplarla detenidamente hasta el día siguiente, cuando la vio a la luz del sol.

El vestido de Georgina

Si hay un secreto que compite con la fecha es el vestido de novia. Aquí la frontera entre información y especulación se vuelve todavía difusa. No existe confirmación oficial de qué firma vestirá a Georgina el día de su boda.

Uno de los nombres que más atención ha despertado es Valentino. La empresaria ha acudido a actos y desfiles de la casa italiana y, en 2026, algunas publicaciones de moda llegaron a preguntarse si su presencia en Roma podía estar relacionada con la futura confección de su vestido nupcial. Pero aquello fue una hipótesis, no un anuncio de la firma.

También han aparecido en las quinielas otras grandes casas asociadas al estilo de Georgina, entre ellas Elie Saab, una firma que la influencer ha lucido en numerosas ocasiones y cuyos diseños encajan con su gusto por el glamour, el volumen y las siluetas muy marcadas.

Asimismo, han circulado referencias a Vera Wang y Schiaparelli en publicaciones y redes sociales, pero ninguna de ellas ha sido anunciada como responsable de su vestido.

Georgina ha demostrado durante años una relación estrecha con la moda y ha utilizado sus apariciones públicas para convertir sus looks en auténticos acontecimientos. Incluso antes de anunciar su compromiso, algunos de sus vestidos blancos -como el espectacular Oscar de la Renta que llevó en Venecia- fueron interpretados como posibles anticipos de su futura estética nupcial. Pero el verdadero vestido de novia sigue guardado bajo llave.

La supuesta invitación de boda

La primera gran oleada de rumores de 2026 llegó cuando el programa portugués 'V+ Fama' difundió una supuesta invitación de boda.

El documento situaba el enlace el 1 de agosto de 2026, a las cinco de la tarde, en la Quinta da Regaleira, en Sintra, e incluso incluía un código de vestimenta. La publicación provocó una nueva fiebre alrededor de la pareja.

Pero había un problema: nadie del entorno de Cristiano o Georgina confirmó la información. Es más, fuentes cercanas a la pareja negaron que fueran a casarse aquel fin de semana. La propia programación de la Quinta da Regaleira también hacía difícil encajar una boda de esas dimensiones en la fecha señalada. El rumor, por tanto, se despejó poco después. Pero no iba a ser el único.

Una vez desmentido, otra nueva especulación apuntó hacia Madeira, la isla natal de Cristiano.

Un enlace falso que provocó el caos en Madeira

Esta vez las versiones eran mucho más detalladas: el pasado 8 de agosto, Catedral de Funchal y celebración en el lujoso Savoy Palace. El hecho de que el hotel hubiera reservado espacios para un evento privado alimentó todavía más las especulaciones.

También se habló de medidas especiales de seguridad, posibles invitados famosos e incluso de una fiesta de grandes dimensiones. El problema era el mismo de siempre: ningún comunicado de Cristiano ni de Georgina.

Aun así, el rumor adquirió tal fuerza que acabó provocando una de las escenas más surrealistas relacionadas con esta boda. Alrededor de 2.000 personas se congregaron en los alrededores de la Catedral esperando ver llegar a Cristiano y Georgina . Había aficionados, curiosos, medios de comunicación y seguidores vestidos incluso con camisetas del número 7.

Entonces apareció el coche de la novia. Pero no era Georgina. Era Fátima Nicole Cunha Teixeira, una joven de Madeira que iba a casarse con Fábio Ramos. La pareja, residente en Francia, se encontró de repente en medio de una multitud que había acudido convencida de que estaba a punto de presenciar el enlace de Cristiano Ronaldo.

La escena llegó al extremo de que algunas personas tuvieron que explicar a los asistentes que aquella no era Georgina. El sacerdote que ofició la ceremonia confirmó después que Cristiano no había reservado la catedral.

La situación adquirió todavía más surrealismo cuando Georgina apareció en sus redes sociales completamente ajena al supuesto gran día: en lugar de vestido de novia, publicó contenido con ropa deportiva y una actitud absolutamente normal. Cristiano, por su parte, reaccionó con humor al monumental malentendido.

Por ello, hasta ahora, la gran pista real de todo este año ha sido el Mundial de 2026. Cristiano dijo expresamente que el plan era casarse después del torneo. Ambos están comprometidos desde el 11 de agosto de 2025 y, un año después, se sabe que la boda va a celebrarse, pero sigue sin saberse cuándo ni dónde.