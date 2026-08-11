Demi Lovato revela cuál es el secreto de su matrimonio con Jordan Lutes: "Nunca he sido tan feliz en mi vida"
Demi Lovato ha confesado cuáles son sus secretos para tener un feliz matrimonio con su marido
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Demi Lovato ha hablado abiertamente sobre el amor mientras retomaba una parte de su pasado que la marcó por completo y de la que mucha gente no se olvidará nunca: su papel como Mitchie Torres en el estreno de ‘Camp Rock 3’ en el estudio de Walt Disney de Burbank, California.
Según pudo confirmar al medio ‘People’, la “comunicación” es lo “más grande e importante en una relación”, confesó sobre su matrimonio con Jordan ‘Jutes’ Lutes, con el que lleva casada dese mayo de 2025: “Cuando podéis comunicaros con lo que necesitáis, lo que queréis, se crea un espacio seguro para que compartáis vuestros sentimientos”.
“Mi amor por Jordan crece cada día y nunca he sido tan feliz en mi vida. Así que creo que la comunicación es una parte importante de eso”. La actriz y Lutes se casaron el pasado mes de mayo en una romántica ceremonia en California en la que la protagonista estuvo deslumbrante con un espectacular vestido del que también ha hablado para el mismo medio.
Así fue su relación
“Cuando pensaba en qué estilo de vestido quería, a menudo, me encontraba volviendo a los diseños de Vivienne, específicamente cómo las siluetas realmente complementan las curvas de tu cuerpo y su uso de corsés”, contó a Vogue.
Demi Lovato no ha dudado en ningún momento en mostrar el amor que siente hacia su ya marido, como ha hecho en alguna que otra ocasión en redes sociales. Por ejemplo, el día de San Valentín del año de su boda, compartió con todos sus seguidores que no podía esperar más para celebrar esa maravillosa boda que tuvieron juntos.
Lutes y Lovato hicieron pública su relación en agosto de 2022, hablando para el medio ‘People’ y confesando que en ese momento su relación era “realmente feliz y saludable” y fue un año más tarde cuando anunciaron que ya tenían planes de boda, afirmando que fue “una propuesta personal e íntima”.