La actriz ha compartido en sus perfil de las redes sociales un total de 17 instantáneas que resumen cómo han sido estas últimas semanas de verano para ella

Ester Expósito emite un comunicado urgente sobre los "bulos absurdos que ensucian" su relación con Mbappé: "No todo vale"

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Ester Expósito ha decidido compartir con sus seguidores una gran parte de sus recuerdos de verano. La actriz ha publicado un extenso álbum de fotografías en Instagram en el que repasa algunos de los momentos que ha vivido durante estas últimas semanas, con imágenes en el mar, de atardeceres, barcos, restaurantes y diferentes destinos europeos.

Sin embargo, entre todas las instantáneas hay un detalle que no ha pasado inadvertido: Kylian Mbappé no aparece en ninguna de las fotografías de Ester, pero las pistas que deja el carrusel encajan con el recorrido que ambos han realizado juntos este verano.

La actriz ha optado por mantener, al menos en su propio perfil, la misma discreción que ha caracterizado su relación con el futbolista francés. Ninguna fotografía muestra a Mbappé junto a ella. Tampoco hay una imagen de pareja ni una declaración sobre el viaje. Pero las coincidencias entre sus publicaciones, los lugares en los que han sido fotografiados juntos y los detalles de sus estilismos permiten reconstruir gran parte de la escapada.

Los detalles de las fotografías

En las fotografías que la intérprete ha compartido aparecen diferentes estampas de sus vacaciones: desde momentos de relax e imágenes tomadas a bordo de una embarcación a escenas junto al mar e instantáneas en las que la actriz posa con diferentes looks veraniegos.

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No es la primera vez que Expósito utiliza Instagram para mostrar algunos detalles de sus viajes sin revelar con quién los comparte. En esta ocasión, sin embargo, las capturas han adquirido una lectura diferente porque llegan después de varias semanas en las que la actriz y Mbappé han sido vistos juntos en distintos puntos de Europa.

El recorrido que han seguido ambos incluye París y Cerdeña, escapadas que se han conocido a partir de las imágenes de los paparazzi y de las publicaciones que cada uno ha ido compartiendo en sus redes sociales.

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Así, aunque Ester no haya querido incluir al futbolista en su álbum, algunos de los escenarios que aparecen en sus fotos coinciden con los lugares en los que Mbappé también estuvo durante estas semanas. Y uno de los destinos que ha destacado es Cerdeña.

París, Cerdeña y los looks

La isla italiana se ha convertido en uno de los puntos de conexión de las vacaciones de la pareja. Allí fueron fotografiados juntos por los paparazzi y las imágenes mostraron a Ester y al jugador del Real Madrid compartiendo momentos de complicidad, entre risas y muestras de cariño, a bordo de un lujoso catamarán.

La embarcación no era discreta. Se trataba de un catamarán de 24 metros de eslora y 11,5 metros de manga, con capacidad para ocho personas y cuatro camarotes. Según la información publicada por 'Hola!', su alquiler durante la temporada de verano rondaba los 77.000 euros semanales. Y algunas de las imágenes que Expósito ha decidido incluir ahora en su álbum remiten a ese tipo de jornada.

Uno de los elementos que más atención ha despertado son los estilismos de la actriz. En algunas de las fotos compartidas por ella aparecen prendas que ya habían sido identificadas en imágenes tomadas durante sus vacaciones con Mbappé. El ejemplo más llamativo es el look con el que fue fotografiada en el entorno del barco, donde llevaba un top rojo.

De esta manera, el álbum de Instagram funciona casi como un complemento de aquellas imágenes: Ester enseña ahora su propia versión de las vacaciones, aunque ha decidido dejar fuera a la persona que estaba con ella en gran parte de esos destinos.

Antes de Cerdeña, la pareja pasó por París, otro de los puntos clave de su verano. La capital francesa ha tenido un peso especial en la relación desde que comenzaron a circular las primeras imágenes de ambos. En esta ocasión, además, las informaciones publicadas apuntan a que ambos estuvieron en la ciudad junto a la madre del futbolista.

Ambas localidades forman parte de un itinerario que ambos han seguido durante sus vacaciones después de unas semanas tan intensas para los dos: ella, inmersa en sus compromisos profesionales, y él, después de su participación con Francia en el Mundial de 2026.

Mientras ella ha optado por no incluir a su pareja en su álbum, Mbappé sí lo ha hecho. El futbolista publicó hace escasos días un carrusel de fotografías de sus vacaciones en el que sí aparece Expósito por primera vez en su perfil de Instagram.

El gesto ha sido interpretado como una confirmación pública de una relación que ambos habían mantenido hasta ahora en un segundo plano.

La fotografía de Ester aparece integrada entre las 11 imágenes en las que Mbappé repasa diferentes momentos de sus vacaciones. De ahí que haya llamado especialmente la atención que la primera imagen de la actriz en el perfil del delantero llegue después de todas las especulaciones que han acompañado a la pareja durante meses.