Puri Ruiz 10 AGO 2026 - 16:29h.

El futbolista extremeño, que juega en las filas del Tottenham Spur, acaba de anunciar su compromiso: te contamos todos los detalles del momento y de su romance

La emoción del abuelo de Pedro Porro: "¿Tú sabes el sentimiento que se tiene por un nieto?"

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La noticia se ha anunciado hace apenas una hora y por sorpresa: el extremeño Pedro Porro se casa con María Hurtado, su novia y madre de su hijo Pedro. Tanto el futbolista de la selección como su pareja han colgado rápidamente imágenes del momentazo: junto al mar, en un acantilado, con dos sillas y una mesa para celebrarlo y con una magnífica puesta de sol además de la frase escrita con enormes letras de neón “¿Quieres casarte conmigo?” erigida en tan espectacular paisaje. “Ella dijo sí”, ha escrito el deportista en un post que, en algo más de una hora, ya acumula 111.000 “me gusta”. Se pone así el broche de oro a una historia de amor que comenzó hace más de dos años: así comenzó todo.

Una pareja que ha construido un vínculo basado en la discreción

"Nuestro amor, nuestra vida y ahora nuestro para siempre", anunciaba el jugador en su cuenta de Instagram al colgar las imágenes del anuncio de su compromiso. Al igual que sucede con muchas otras parejas de futbolistas, la historia de María y Pedro comenzó lejos del ojo mediático. De hecho, su romance no tiene una fecha clara de inicio: sabemos que son al menos dos años los que llevan juntos porque su primera imagen como pareja en Instagram data de comienzos de 2024, pero poco más. Han preferido dejar los detalles de este amor fuera de los focos. Además de Pedro Jr. o MiniPedro, como lo llaman cariñosamente, María tiene una hija, Carla, de una anterior relación, que el futbolista adora como si fuera suya.

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Desde que Pedro recaló en el Tottenham Spur, se instaló en Londres, donde en la actualidad comparte con su futura mujer y los dos pequeños una moderna vivienda de estilo minimalista y con una piscina climatizada que con seguridad hará las delicias de toda la familia.

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Eso sí, aunque no han dado detalles de cómo y cuándo se conocieron, las muestras de afecto entre uno y otra son constantes. Durante el Mundial pudimos ver a María y también a sus dos hijos dando calor y apoyo al jugador. El pasado 30 de julio, los cuatro aparecían felices en una imagen nocturna con el texto: “Desconectando del mundo, conectando con lo que más importa”. Porque Pedro Porro no ha perdido en ningún momento, a pesar de la fama, el contacto con la realidad.

Un anillo de inspiración Art Déco

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“Un día de estos subo una foto con mi futuro esposo, un anillo en el dedo y un feliz por siempre”, indicaba María en su cuenta de Instagram a la vez que mostraba su anillo de compromiso, mientras su futuro marido le contestaba: "Para siempre mi amor". Juana García, diseñadora de joyas, nos habla de las características de la joya que Pedro le ha entregado a su futura esposa: “Se trata de un anillo modelo Halo, en metal blanco, que podría ser oro blanco o platino. Cuenta con un diamante de talla pera dispuesto horizontalmente, rodeado por una orla de pequeños diamantes de talla brillante. El aro, fino, incorpora el engaste pavé con diamantes talla brillante, que potencia la luminosidad del anillo, el engaste parece estar hecho mediante garras”.

La combinación del metal blanco, continúa la experta, con el modelo Halo, el pavé y la talla pera “presenta una estética vintage de inspiración Art Déco, reinterpretada en una pieza contemporánea. La disposición horizontal de la talla pera acentúa su anchura y le proporciona presencia sobre el dedo”, concluye. Una joya elegante y que es pura tendencia, con la que María, en un escenario increíblemente romántico, le ha dado el sí a uno de los hombres más aclamados del momento.