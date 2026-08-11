Verónica Dulanto critica el mensaje de Marcos Llorente en Instagram sobre el eclipse

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Los colaboradores de 'Vamos a Ver' han reaccionado a las declaraciones que Marcos Llorente ha realizado sobre el eclipse solar del 12 de agosto. El futbolista ha asegurado que no tiene intención de contemplar el fenómeno y ha ironizado sobre las recomendaciones de seguridad, después de que muchos seguidores le hayan preguntado si utilizaría las gafas homologadas

Llorente ha recordado que habitualmente no utiliza protección solar porque considera que tomar el soles algo natural y ha defendido sus particulares teorías sobre las gafas y la exposición a la luz. Ante esta postura, Verónica Dulanto, presentadora del programa, ha mostrado su rechazo y ha calificado sus comentarios de forma contundente: “Me parece una patochada, la verdad. Hacer tonterías con una de estas cosas no es una buena idea”.

Sus palabras han llegado después de que las autoridades hayan recomendado utilizar gafas homologadas durante todo el eclipse para evitar posibles lesiones en la retina. Además defiende que las palabras del futbolista pueden llegar a ser un peligro: "Que él haga lo que quiera, pero que no perjudique a nadie".

Marisa Martín Blázquez también ha valorado las declaraciones del futbolista y ha destacado que su comportamiento no ha resultado sorprendente, ya que considera que Llorente mantiene una trayectoria marcada por la polémica. La colaboradora ha recordado sus anteriores opiniones sobre la exposición solar, las gafas y la luz artificial, y ha señalado que el jugador ha utilizado habitualmente sus redes sociales para defender sus propias teorías. “Llorente se ha caracterizado por generar polémica con muchísimas cosas. Es un polemista por naturaleza”, ha comentado la colaboradora.

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Lucía Etxebarría, otra de las colaboradoras del programa, ha admitido que no sabía quién era Marcos Llorente. La escritora ha explicado que ha tenido que preguntar por él y ha considerado que su influencia ha podido ser relevante debido al gran número de seguidores que ha acumulado. Después, ha defendido que cada persona puede decidir libremente si quiere contemplar el eclipse, pero ha advertido sobre la responsabilidad que implica difundir determinados mensajes: “Me parece respetable que él no quiera verlo”. Sin embargo, también ha advertido de los posibles riesgos para quienes sigan sus recomendaciones y ha pedido que no anime a nadie a ignorar las medidas de seguridad.