Ana Carrillo 10 AGO 2026 - 15:10h.

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En los últimos días han circulado por las redes sociales unas imágenes de Lamine Yamal en actitud cariñosa con una chica que decían que se trataba de una modelo a bordo de un barco durante sus vacaciones en Colombia, pero lo cierto es que están generadas con inteligencia artificial. Las fotos no son reales, como tampoco lo es que su novia, Inés García, lo haya dejado de seguir en Instagram y haya subido un vídeo llorando a sus stories.

El vídeo de la influencer es antiguo y algunas cuentas lo están rescatando ahora para hacerlo pasar por actual y hacer correr el rumor de que estaría afectada por una supuesta infidelidad del delantero de la Selección Española. Una serie de mentiras que han dejado muy sorprendidos a los colaboradores de 'Vamos a ver', que no comprenden por qué se quiere sembrar la duda sobre la pareja formada por Lamine Yamal e Inés García.

Los rumores acerca de una posible crisis entre ellos se originaron antes de la difusión de las imágenes falsas del futbolista con la modelo generada por IA. Comenzaron cuando él se marchó a Colombia de vacaciones con su primo y su mejor amigo y ella se quedó en su pueblo en Toledo sometiéndose a pruebas médicas y contándole a sus seguidores que tenía que darles malas noticias.

Carmen Borrego, Adriana Dorronsoro y Marisa Martín-Blázquez han defendido que la pareja disfrute de días de vacaciones por separado y han subrayado lo sorprendente de que en las redes se haya pretendido dar a entender que están en crisis con fotos falsas.