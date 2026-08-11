Alberto Rosa 11 AGO 2026 - 14:43h.

El creador de contenido se había planteado la muerte asistida por el dolor crónico que sufre a raíz de la fibromialgia que padece

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Max Gilardi, más conocido en internet como HotDiggedyDemon, es uno de los creadores de contenido más veteranos de YouTube, con casi dos décadas de trayectoria. El animador estadounidense vio como su pasión por los ‘gameplays’ o el vídeo-ensayo animado se vio comprometida debido a una fatiga crónica y a los dolores severos persistentes que padecería a causa de la fibromialgia.

El creador de contenido de 38 años confirmó esta enfermedad el 3 de mayo de 2024 ante su comunidad de seguidores. Pero fue el pasado 1 de agosto cuando Gilardi volvió al foco mediático tras comunicar en un vídeo su intención de someterse a un procedimiento de eutanasia como alternativa para sus dolores crónicos “tras considerar todas las opciones posibles”.

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“Esta es una conversación que he querido tener desde hace tiempo”, reconocía. “Estoy cansado todo el tiempo. Paso mucho tiempo acosado. Sufro de fuertes dolores en todas las articulaciones y músculos: tobillos, espinillas, manos, rodillas, caderas, cuello. Tengo mucha dificultad para dormir", recordaba Gilardi.

Una oleada de reacciones de apoyo

Sin embargo, la revelación de plantearse la eutanasia no tardó en desatar una oleada de reacciones entre sus seguidores, que superan los dos millones en YouTube, que mostraron su preocupación. Al día siguiente, el creador de contenido decidió dar un paso atrás y recular asegurando en su perfil de X que no estaba “pensando con calidad” y que iba a reconsiderar la decisión.

“Ustedes me han devuelto a la realidad con esa reacción”, dijo Gilardi en una. “Ahora creo que entiendo mejor el tamaño del asunto que yo creía que no era gran cosa”. El cambio de postura de Gilardi residió en el apoyo masivo y los mensajes de cariño que recibió por parte de su comunidad y su entorno más cercano.