Aunque la decisión ha sido aplaudida, muchos critican que solo haya llegado después de mencionar a la cadena para mofarse de un usuario

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La cadena de hamburgueserías Burger King ha anunciado que retira su colaboración con el streamer El Xocas, después de sus últimas declaraciones machistas, racistas y clasistas. Así lo ha confirmado la compañía en un comunicado en el que anuncia que retira de sus establecimientos el menú bautizado con su nombre.

“Queremos dejar claro que sus declaraciones en ningún caso representan los valores que defendemos como marca y pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la colaboración”, sostiene Burger King en un comunicado compartido en sus redes sociales.

El Xokas protagonizó comentarios muy polémicos durante sus retransmisiones. Llamó “zorra” a la madre de un espectador y aseguró: “Tengo dinero para enterrarte”. “He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando, cerdito”, respondió cuando le preguntaron si tenía entradas para la final del Mundial.

También incendió las redes sociales cuando aseguró que la actriz Ester Expósito “es un diez”, pero que él jamás estaría con ella por su “pensamiento político”. “No merece la pena esa tía”, dijo. Aunque la decisión de Burger King ha sido aplaudida, muchos usuarios critican que solo lo haya hecho tras la mención de la misma para mofarse de un espectador.

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El gallego ha protagonizado otras muchas polémicas como cuando presumió de tener un amigo que “se divertía mucho ligando con chicas colocadas”. “Como él iba sobrio (solo bebía dos zumos), para él era muy fácil, un crack, la verdad, un puto pro”, añadió.

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Con esta colaboración de Burger King para este verano, cuatro creadores de contenido (Rivers, Peldanyos, Marta Díaz, y Xokas) han creado su propio menú. La cadena ha asegurado que la campaña ‘Grand King’ seguirá adelante con los otros tres creadores de contenido participantes.