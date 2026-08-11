Lidia González 11 AGO 2026 - 18:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ opina sobre Oriana Marzoli y confiesa si le gustaría reencontrarse con ella

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Yuli Cagna ha querido hablar sobre un rostro muy conocido con el que ha coincidido en un reality en el pasado y ha opinado sin cortarse sobre ella. Después de haber sido pillada besándose con Lucas Mera, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su relación con Oriana Marzoli. La influencer ha querido decir todo lo que piensa y cómo fue su experiencia compartiendo programa con la venezolana. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Estábamos en bandos opuestos”, reconoce la creadora de contenido al hablar cómo fue su convivencia con ella durante el reality. La argentina, que ha aclarado si se ha quitado las costillas para reducir el tamaño de su cintura, estaba del lado de Gala Caldirola, enemiga por ese momento de la exconcursante de ‘Supervivientes’ y por ello, no formaban parte del mismo grupo. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica lo que opina realmente sobre ella y lo que piensa sobre su relación ahora que se ha reconciliado con Gala: “Tiene esa cosa que entre y rompe la casa”. Además, confiesa si le gustaría volver a verse las caras con ella.

Yuli Cagna confiesa que ha tenido una recaída con Lucas

Ahora que han salido a la luz las imágenes de Yuli Cagna besándose con su expareja, la influencer ha decidido sentarse frente a las cámaras de mtmad para contar todos los detalles. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa que ha tenido una recaída con Lucas Mera. La creadora de contenido explica lo que siente actualmente por él y desvela cuándo ha sido su última conversación con él. ¡Dale al play y descubre lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!