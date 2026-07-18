Carlos Otero 18 JUL 2026 - 12:00h.

Yuli, pareja de Lucas en la décima temporada de LIDLT vive en un pisito decorado en tonos beige

De Andrea Gasca a Mayka Rivera: la lista de conquistas de Óscar, tentador de Yuli en 'La isla de las tentaciones'

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La décima temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’ ha incorporado a la influencer argentino-chilena Yuli Cagna al universo de personajes Outdoor. Habitual de los realities del otro lado del charco resulta esperable que la ex pareja de Lucas Mera empiece a participar en otros formatos de Telecinco. Mientras su evolución mediática toma forma, nos colamos en su coqueto apartamento.

Yuli, de 33 años, reside en una pequeña vivienda decorada de manera contemporánea y en la que el espacio se aprovecha al máximo. Su paleta cromática está dominada por los colores claros. Blancos impolutos, beiges suaves y maderas claras son los colores protagonistas de la vivienda.

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Diseño de suite hotelera

La vivienda replica el diseño de las suites de los hoteles boutique. La cocina, el salón y el comedor se integran en un mismo espacio abierto que maximiza la sensación de amplitud. Un ambiente único y fluido donde cocinar, comer y socializar. La cocina combina madera clara con un frente de cocina en color negro, un contraste crea profundidad y elegancia.

Por otra parte, en la zona de estar destaca la presencia de un sofá modular de líneas redondeadas en tono crema que se acompaña de cojines en rosa y blanco que aportan delicados toques de color. Dos mesas de centro circulares de diferentes alturas, con tapa de mármol y base de madera, completan un juego de volúmenes muy actual.

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Por su parte, la zona de comedor es un ejemplo perfecto de diseño contemporáneo: una mesa redonda de madera clara rodeada de sillas tapizadas con patas de madera que aportan calidez. Tres espectaculares lámparas colgantes de vidrio acanalado y estructura en madera iluminan la mesa con una luz difusa y elegante.

Un dormitorio sofisticado

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La habitación de Yuli mantiene el ambiente de los hoteles de prestigio. La cama es la absoluta protagonista del dormitorio, con un cabecero tapizado en tono arena que aporta volumen y elegancia. La ropa de cama en blanco puro añade al conjunto de descanso textura y confort visual.

Para generar confort y sensación de hogar Yuli ha colgado sobre la pared una gran obra de arte abstracto en tonos tierra y líneas blancas orgánicas. El suelo se cubre con una alfombra de patrón geométrico en blanco y negro que aporta ritmo sin sobrecargar el espacio. El resultado es un ambiente sereno, ideal para el descanso.

La historia de Yuli y Lucas

Yuli Cagna y Lucas Mera llegaron a la décima temporada de 'La isla de las tentaciones' como una incorporación sorpresa tras el abandono de otra pareja. Su relación apenas tenía seis meses, pero vividos con mucha intensidad. Su historia de amor comenzó de forma arrolladora: se conocieron y, el mismo día, Lucas se tatuó la inicial de Yuli en su piel.

La pareja aterrizó en República Dominicana con una conexión apasionada, pero también cargada de inseguridades, celos y dudas sobre la solidez de sus sentimientos. La isla no tardó en poner a prueba su vínculo. Yuli, en Villa Deseo, conectó fuertemente con Óscar y no tardó en cruzar límites importantes. Ante aquellas imágenes la primera reacción de Lucas fue madura y contenida.

Al final del programa, tras los emotivos reencuentros y las hogueras finales, la pareja decidió separarse. Yuli reconoció que ya no estaba enamorada, mientras Lucas aceptó la realidad con dignidad, cerrando una etapa marcada por la pasión, la traición y el aprendizaje personal.