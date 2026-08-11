Lidia González 11 AGO 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela lo que siente actualmente por Lucas Mera tras haber recaído

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Yuli Cagna llega con muchas ganas de actualizar todos los detalles de su vida sentimental desde que saliera del reality y no ha dudado en hacerlo frente a las cámaras de mtmad. Después de aclarar si se ha quitado las costillas para reducir el tamaño de su cintura, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro de su recaída con Lucas Mera. La influencer ha sido muy sincera respecto al momento que está viviendo y aclara el estado de su relación con él tras ser pillados besándose. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido explica que, tras el debate final del programa, no había vuelto a saber nada de la que fuera su pareja, a pesar de algunos intentos de acercamiento por su parte. Sin embargo, todo esto ha dado un giro radical y la argentina ha desvelado el motivo por el que han vuelto a retomar el contacto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha desvelado el impactante significado de su nombre real, confiesa cómo fue la primera vez que volvió a verse con él después de tanto tiempo: “Al principio, me sentí un poco incómoda”.

Ahora que han vuelto a retomar el contacto y después de confirmar que ha tenido “una recaída” con él, la influencer cuenta cuándo ha sido la última conversación que han tenido. Además, se abre en canal para explicar todo lo que siente por él después de todo lo que ha pasado entre ellos. La argentina desvela si sigue pensando en él y si han resurgido sentimientos por él. “Creí que ya estaba todo cerrado…”, asegura la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!