Lidia González 29 JUL 2026 - 09:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ rompe su silencio para responder a los rumores que señalan que Facundo González está con otra chica

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Oriana Marzoli es muy consciente de algunas informaciones que han salido a la luz y ha querido ser ella, de primera mano, quien hable al respecto. Después de contar toda la verdad sobre su última conversación con Aylén Milla antes de su enfado, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se pronuncia tras los rumores de una posible nueva ilusión de Facundo González. La influencer se muestra muy clara para hablar sobre ello y lo hace frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Hace tan solo un par de meses, las redes sociales ardían al salir a la luz la ruptura de la venezolana y el que fuera su novio. Ahora que ha pasado el tiempo, se ha puesto sobre la mesa la noticia de que Facundo González podría estar conociendo a alguien. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha roto su silencio para confesar si piensa que esta información que ha salido a la luz es cierta o no.

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Tras haber sido pillada con él y haber admitido que han tenido algún encuentro, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ responde a todo lo que se ha dicho sobre ellos y aclara si tienen libertad para verse con otras personas. Además, la creadora de contenido ha develado cuál es su situación personal y si está conociendo a alguien, como también se ha asegurado recientemente.

Los sentimientos de la exconcursante de ‘Supervivientes’ por Facundo tras su ruptura

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Después de que saliera a la luz que Oriana Marzoli y Facundo González se habían encontrado en Perú, la creadora de contenido también quiso hablar al respecto. La exconcursante de ‘Supervivientes’ no solo contaba toda la verdad sobre lo sucedido, sino que también desvelaba todos sus sentimientos por Facundo tras su ruptura. La influencer se sinceraba como nunca para admitir si sigue enamorada y explicar si está dispuesta a volver con él. ¡Dale al play y descubre todo lo que contó la venezolana, en exclusiva, para Mediaset Infinity!