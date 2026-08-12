Lidia González 12 AGO 2026 - 17:35h.

El exparticipante de ‘La última tentación’ desvela el diagnóstico médico de la afección que padece

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Roberto Urbano no solo ha contado todos los detalles sobre su boda, sino que ha querido hablar de un episodio de su vida por el que ha estado muy preocupado. Después de mostrar su bonita pedida de matrimonio, el que fuera participante de ‘La última tentación’ cuenta todos los detalles del problema de salud que sufre. El influencer ha querido compartir con todos sus seguidores esta parcela desconocida de su vida y no se ha dejado nada en el tintero. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

El creador de contenido, al que recordamos por su comentada relación con Andrea Gasca durante ‘La última tentación’, se ha sincerado para hablar del momento en el que tuvo que ser ingresado en el hospital: “Casi me muero”. Su pareja, Noelia García fue testigo de este desagradable incidente y relata cómo vivió toda esta situación: “Se empezó a ahogar”. Después de estar 32 horas ingresado y vivir una auténtica “locura de noche”, el empresario recibía el diagnóstico médico de la afección que padece y asegura: “Me estoy tratando”.

Roberto Urbano y su novia hablan de los famosos invitados a su boda

Roberto Urbano ha preparado una boda por todo lo alto y ha querido compartir todos los detalles con sus seguidores, especialmente sobre uno de los temas que más interés suscita. El creador de contenido y Noelia García, sobrina de Pilar Yuste, hablan de los famosos invitados a su enlace. Los empresarios desvelan la impactante lista, entre los que se encuentran futbolistas, cantantes o rostros televisivos, y no tienen problemas a la hora de decir los nombres.

Roberto Urbano aclara si tuvo algo con Isa Pantoja cuando Asraf estaba en ‘SV’

Roberto Urbano tampoco ha querido rehuir a las polémicas que lo han rodeado durante los últimos años y ha querido hablar claro al respecto. El que fuera participante de ‘La última tentación’ aclara si realmente tuvo algo con Isa Pantoja mientras Asraf estaba en ‘Supervivientes’, algo que ella ha negado categóricamente. Ahora, es el momento de que él cuente su versión de la historia y hace una sorprendente confesión sobre lo que pasó. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!