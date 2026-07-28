Lidia González 28 JUL 2026 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ explica las similitudes de su boda con la boda de Dua Lipa

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Ruth González y Nico Malvaux llegan con muchas ganas de hablar, largo y tendido, sobre el que va a ser el día más importante de sus vidas frente a las cámaras de mtmad. Después de una polémica propuesta de matrimonio que ha recibido numerosas críticas, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan detalles de su boda. La pareja está viviendo un momento muy bonito en su relación y ha querido que todos sus seguidores sean partícipes del punto en el que se encuentran de cara a su esperado enlace. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tienen que contar, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Una de las parejas que más controversias vivió durante la séptima edición del reality grabado en República Dominicana ha decidido darse el ‘sí, quiero’ a pesar de los más escépticos respecto a su amor. Ahora, han querido ser ellos mismos quienes expliquen todos los preparativos que están llevando a cabo para celebrar su boda y han dado muchos adelantos. “Cuando las parejas miran hacia el futuro, tienen que casarse”, asegura la creadora de contenido.

Desde que salieron del reality que les catapultó a la fama, los influencers han tenido que lidiar con muchos comentarios negativos y personas que cuestionaban su amor. La creadora de contenido, que se ha sincerado sobre su lucha con la autoestima, ha confesado que se trata de una boda “muy original” y asegura que de “referencia hay que tener la de Dua Lipa”. Además de explicar las similitudes de su celebración con la de la cantante, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ adelantan todos los detalles y resuelven las dudas más repetidas de sus seguidores: “Estamos tomando decisiones”. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado sobre su esperado enlace, en exclusiva, para Mediaset Infinity!