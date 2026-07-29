Lidia González 29 JUL 2026 - 17:41h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ hacen una confesión sobre el enlace de su excompañera de edición

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Ruth González y Nico Malvaux han sido muy sinceros a la hora de hablar de una de sus excompañeras de edición y se han mojado como nunca. Después de contar la complicada lucha con la autoestima que está enfrentando la canaria, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ opinan sobre la boda de Marieta y Suso Álvarez. Los influencers no han escondido nada de lo que piensan y explican todo lo que piensan al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Sin más”, comienzan explicando los creadores de contenido. Durante su paso por el reality de República Dominicana, las influencers protagonizaron varios enfrentamientos y, finalmente, decidieron cortar su relación. Ahora que ha pasado el tiempo y que Marieta se ha dado el ‘sí, quiero’ con el colaborador de televisión, Ruth explica qué tipo de relación mantienen. Además, Nico no ha dudado en hacer una confesión respecto al enlace de la exconcursante de ‘Supervivientes’: “Hicieron cosas muy diferentes a como las vamos a hacer nosotros”.

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Ruth González habla sobre los tres vestidos que va a llevar en su boda con Nico

Ruth González está muy ilusionada por poder casarse con el amor de su vida y ya tiene muchas cosas pensadas. La creadora de contenido ha querido solucionar una de las preguntas más repetidas de sus seguidores y ha hecho algunos adelantos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre los tres vestidos que va a llevar en su boda con Nico y hace una sorprendente confesión. La influencer desvela un aspecto que tienen en común las tres piezas.

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Los influencers adelantan todos los preparativos de su boda

Ruth González y Nico Malvaux se sientan frente a las cámaras de mtmad para hablar largo y tendido sobre su enlace y han sacado a la luz algunos detalles. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ adelantan todos los preparativos de su boda. Los creadores de contenido han querido demostrar lo enamorados que están y han contestado a todas las personas que han cuestionado su relación durante todos estos años. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!