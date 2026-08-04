Natalia Sette 04 AGO 2026 - 19:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han sido vistos muy acaramelados en un famoso festival

La vida de Atamán, antes de 'La isla de las tentaciones': unido a su abuela, empleado de supermercado y con un look sorprendente

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El universo de ‘La isla de las tentaciones’ no deja de sorprender a la audiencia con giros inesperados e idilios tras el final de las grabaciones. En esta ocasión, los protagonistas de una nueva e inesperada ilusión son Andrea Canel, participante de la novena edición del reality, y Atamán, una de las caras de la décima entrega. Han sido pillados besándose en un famoso festival.

La trayectoria sentimental de ambos en la televisión estuvo marcada por los altibajos. Andrea puso fin a su relación con Enrique , con quién se sometió a la tentación, el pasado mes de mayo. Por su parte, Atamán terminó su historia con Leila tras la aventura en la isla después de que ambos fueran infieles. Una ruptura tras la cual Leila rehizo su vida junto a David Vaquero, con quien continúa a día de hoy.

Sin embargo, el amor podría haber vuelto a llamar a la puerta de los exparticipantes. El escenario de este inesperado acercamiento ha sido el popular Zevra Festival en Valencia, un evento que reunió a numerosos rostros conocidos del programa, entre los que también se encontraban Yuli Cagna y Lucas Mera, quienes igualmente fueron vistos besándose en el recinto.

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Durante la celebración del festival, la complicidad entre Andrea y Atamán no pasó desapercibida para el público allí presente. Varios asistentes al evento presenciaron cómo la pareja compartía momentos de máxima cercanía y se besaba apasionadamente entre la multitud. Tras ser testigos de la escena, no dudaron en contactar con el periodista Javi Hoyos para relatar todos los detalles del encuentro.

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Las imágenes y testimonios de los presentes en el festival han desatado una oleada de especulaciones entre los seguidores del programa. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente para confirmar si se trata de un romance formal, la química mostrada en el evento deja abiertas todas las posibilidades: ¿fue solo un simple beso de festival o hay una nueva pareja a la vista?