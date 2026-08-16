Lidia González 16 AGO 2026 - 09:30h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ comparte todos los secretos que guarda en su bolso

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Oriana Marzoli ha compartido con todos sus seguidores uno de sus secretos mejor guardados, algo por lo que llevan mucho tiempo preguntándole. Por ello, después de sincerarse sobre el momento que atravesaba antes de su viaje a Marbella, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ enseña lo que lleva en su bolso. Con muchas ganas de mostrar todos los detalles de lo que guarda en él, la influencer comparte sus imprescindibles. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Os voy a enseñar lo que hay realmente”, comienza diciendo la creadora de contenido, que está dispuesta enseñar la realidad como es y alejarse del postureo. Si algo tiene claro, es un elemento indispensable que tiene que tener en cualquier lugar al que vaya: “Sin ella, no puedo vivir”. Poco a poco, la exconcursante de ‘Supervivientes’, que ha confesado si va a mudarse a Marbella, muestra todo el contenido de su bolso: desde complementos, su maquillaje esencial, su neceser e, incluso, algunos elementos relacionados con la salud.

Oriana Marzoli cuenta el desagradable episodio que ha vivido en sus vacaciones

Oriana Marzoli se ha ido a una escapada que le hacía mucha ilusión después de haber estado mucho tiempo trabajando en Chile; sin embargo, ha tenido que enfrentarse a una situación muy incómoda que no ha dudado en compartir con sus seguidores. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ cuenta el desagradable episodio que ha vivido en sus vacaciones en Marbella. La influencer explica todos los detalles de lo que sucedió y el motivo por el que se desencadenó.

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La influencer aclara si va a mudarse a Marbella

Oriana Marzoli nunca ha ocultado cuál es una de sus ciudades favoritas y, ahora que se ha ido de escapada a pasar unos días, ha estado reflexionando sobre su futuro. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ aclara si va a mudarse a Marbella y se sincera sobre los planes de vida que tiene. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!