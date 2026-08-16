Fiesta 16 AGO 2026 - 20:11h.

Una camarera relata su tensa experiencia trabajando por culpa de Victoria Federica: "Es déspota"

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'Fiesta' cuenta en exclusiva con el testimonio de una camarera que asegura haber tenido un encontronazo con Victoria Federica. Después de salir a la luz que la nieta del rey emérito y su novio Jorge Navalpotro querrían consolidar su relación con un importante paso, escuchamos las palabras de una trabajadora que está dispuesta a destapar la cara B de la sobrina de los Reyes de España: "Me trató muy mal, como si fuese su esclava".

Semanas después de ser acusada de haberse marchado del 'Hotel Palace' junto a su hermano Froilán sin pagar la cuenta (haciendo un simpa, algo que generó mucha polémica en su momento con varias versiones al respecto, incluso con desmentidos), Victoria Federica vuelve a estar en el ojo del huracán después de que una camarera que trató con ella decida contar su experiencia con la hija de la infanta Elena.

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El testimonio de una camarera contra Victoria Federica: "Es una impresentable"

"Conmigo no se portó bien. Es una impresentable", es parte del testimonio de una camarera que asegura haber tenido una mala experiencia trabajando por culpa de Victoria Federica. Confiesa que vivieron "un momento muy tenso" cuando la nieta del emérito cogió una cubitera. "Que llegue esta señora y me trate como si fuera su esclava... La palabra sería déspota", añade, visiblemente indignada al recordar lo sucedido.

Pero no es la única. Si hace unos días escuchábamos el testimonio de la periodista Amparo de la Gama a quien Victoria Federica se le encaró, ahora escuchamos un testimonio más que dejaría en evidencia las formas con las que la joven trata, supuestamente, a la gente: "Victoria, cada vez más acalorada, le decía 'pero tú no sabes quién soy yo, tú no sabes quién soy yo', de una forma muy desagradable", confiesa un testigo que presenció una disputa de Victoria Federica con un guardia de seguridad.

Tras escuchar sus palabras, el equipo de colaboradores de 'Fiesta' se pronuncia al respecto. Muchos confiesan ser críticos con la sobrina del rey Felipe VI y Doña Letizia, pero no le dan mucha veracidad los testimonios que van en su contra. Reconocen que Victoria Federica no siempre es muy educada, pero dudan de que haya llegado a actuar como relatan los testigos.