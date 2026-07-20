Lidia González 20 JUL 2026 - 09:00h.

La concursante de ‘Supervivientes’ enseña la impactante sorpresa que le preparó a Borja Silva tras su regreso de Honduras

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Almudena Porras ha dado un importante paso en su relación con su pareja y ha querido enseñar, en exclusiva, una gran sorpresa que le preparó. Después de explicar en qué punto se encuentran tras su crisis, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ muestra cómo le propuso a Borja Silva que se mudasen juntos. La influencer explica cómo preparó todo y la emotiva reacción que tuvo él en ese momento. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido estaba deseando ver a su pareja a su salida de Honduras y tenía muy claro lo primero que quería decirle nada más verle. A pesar de que hacía escasas semanas que se habían visto, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ quería recibir a su pareja por todo lo alto. Por ello, la influencer, que se ha sincerado sobre su gran pérdida de pelo, decidió sorprender a su novio con una gran proposición.

“La que di el paso fui yo”, asegura tajantemente. Cansada de tener una relación a distancia y después de todo lo que han vivido, la andaluza estaba deseando comenzar a convivir con su pareja: “Prácticamente no hemos hecho una vida normal”. Además, preparó los detalles al milímetro y escondió un significativo mensaje dentro de la sorpresa. Por su parte, Borja Silva se sincera sobre lo que le pareció este momento: “Me pareció bastante bonito y romántico”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha ocurrido entre la pareja, en exclusiva, para Mediaset Infinity!