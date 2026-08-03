Lidia González 03 AGO 2026 - 09:00h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ explica cómo está viviendo, física y mentalmente, su descontrol en la menstruación

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Almudena Porras se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para hablar de un tema por el que ha estado algo preocupada y que ha querido compartir con todos sus seguidores. Después de sincerarse sobre sus planes de ampliar la familia con Borja Silva, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla sobre los desajustes que sufre en su menstruación tras su paso por el reality. La influencer explica cómo se encuentra y cómo está haciendo frente a esta situación. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha sido muy sincera a la hora de hablar de una de las principales secuelas que suelen sufrir las mujeres tras participar en el reality más extremo de la televisión, algo que le ha pasado a otras concursantes como Miri Pérez-Cabero. A pesar de estar recuperándose de otros factores, lo cierto es que este problema de salud se le está empezando a hacer más grande de lo esperado, explicando cómo lo está viviendo a nivel hormonal: “Todo es negativo, no me apetece estar así”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo se está comportando su periodo desde que ha vuelto de Honduras y hace una sorprendente confesión: “Tendré que ir al médico”. La influencer confiesa cómo se siente, tanto a nivel físico como mental, y lo complicado que está siendo para ella hacer frente a esta situación: “Está descontrolada a nivel extremo”. Especialmente haciendo referencia a la romántica escapada que ha hecho con Borja Silva, la andaluza se sincera sobre las consecuencias que está teniendo para el desarrollo de su vida personal. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!