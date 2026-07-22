Lidia González 22 JUL 2026 - 15:57h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ explica el motivo por el que no ha dado este importante paso en su relación con Borja Silva

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Almudena Porras ha querido hablar sobre un tema al que lleva un tiempo dándole vueltas y, ahora, ha dado el paso de compartirlo frente a las cámaras de mtmad. Después de hablar de la gran caída de pelo que sufre, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre sus planes de ampliar la familia con Borja Silva. La influencer cuenta todos los detalles al respecto y explica en qué punto se encuentra actualmente. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido confiesa la conversación que ha tenido con su pareja sobre este tema y desvela todos los detalles: “Lo hemos hablado en ‘Supervivientes’”. Tras explicar en qué punto se encuentra su relación con él después de la crisis que han pasado, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta el importante paso que quiere dar con su pareja: “Tenemos el nombre pensado”. Sin embargo, la influencer también ha explicado el motivo por el que no lo han hecho todavía.

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Almudena Porras cuenta cómo está siendo su convivencia con Borja

Almudena Porras ya está viviendo con su pareja y, a pesar de que está en un momento muy dulce de su relación, no todo está siendo tan bonito como pensaba. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta toda la verdad sobre sus primeros días de convivencia con Borja Silva. La andaluza explica todos los detalles.

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La mayor preocupación de su pareja sobre vivir juntos

Almudena Porras y Borja Silva ya llevan varios días conviviendo juntos y han podido ser conscientes de su compatibilidad compartiendo casa. Los influencers se han mostrado muy sinceros con sus seguidores y han desvelado su mayor preocupación respecto a vivir juntos. Los que fueran concursantes de ‘Supervivientes’ explican todos los motivos por los que han llegado a esta conclusión y confiesan qué van a hacer para superar este hándicap en su relación.

Así fue la proposición de la exconcursante de ‘SV’ a su novio mudarse juntos

Almudena Porras estaba deseando dar un paso más en su relación con Borja Silva, algo a lo que ha estado dándole muchas vueltas durante su estancia en Honduras. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra cómo le propuso a su novio mudarse juntos. La creadora de contenido habla de la sorpresa que le preparó, con un gesto muy especial para ellos, y enseña la reacción que tuvo. ¡Dale al play y descubre cómo fue, en exclusiva, para Mediaset Infinity!