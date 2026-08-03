Lidia González 03 AGO 2026 - 15:16h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela los motivos por los que se vio envuelta en una delicada situación

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Almudena Porras se ha ido de escapada con Borja Silva para tratar de desconectar después del ajetreo que ha vivido durante los últimos meses; sin embargo, ha tenido que enfrentarse a una situación completamente desconcertante. Después de sincerarse sobre sus primeros días de convivencia con su novio, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta el desagradable incidente que ha tenido en su viaje a Menorca. La influencer explica todos los detalles de lo que ha vivido y lo cuenta frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Me dio un parraque”, comienza explicando la creadora de contenido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha enseñado cómo le propuso a Borja Silva que se mudasen juntos, desvela si esta situación llegó a un punto más crítico o si consiguió mantenerla bajo control. A pesar de algunas advertencias que recibió por parte de sus seguidores, la andaluza no esperaba que las condiciones fuesen a ser tan extremas. La influencer se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar todo lo que ha sucedido.

Almudena habla de los desajustes en su regla tras ‘Supervivientes’

Almudena Porras también ha querido hablar de un tema con el que lleva lidiando un tiempo y al que ha estado dándole vueltas. La creadora de contenido se abre en canal para hablar de los desajustes que tiene en su regla tras su salida de ‘Supervivientes’. La andaluza explica cómo le está afectando esto, tanto a nivel físico como hormonal, y cómo está haciendo frente al momento que está viviendo. Además, desvela la decisión que ha tomado al respecto. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en exclusiva, para Mediaset Infinity!