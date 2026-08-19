El mago falleció este pasado martes, 18 de agosto, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid a los 83 años, dejando devastado a su entorno más cercano

Muere el mago Juan Tamariz a los 83 años

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Juan Tamariz ha perdido la vida a los 83 años, dejando atrás mucho más que una trayectoria irrepetible en el mundo de la magia. El ilusionista madrileño, fallecido este pasado martes, 18 de agosto, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, murió rodeado de sus hijos y después de una vida en la que la familia ocupó un lugar fundamental, aunque siempre mantuvo su intimidad alejada de los focos.

Su fallecimiento, por causas naturales, fue comunicado por su hija, Ana Tamariz, con quien más relación tenía. "Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos. Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló. Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros", ha señalado en en sus redes sociales a través de un emotivo mensaje de despedida.

Su primer matrimonio

Detrás del personaje de la chistera, las gafas, la melena y el inolvidable '¡Chantatachán!' existía una familia formada por cuatro hijos, dos mujeres que marcaron diferentes etapas de su vida y una pasión por la magia que, en el caso de Ana, terminó pasando de generación en generación.

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Tamariz se casó en 2008 con la colombiana Consuelo Lorgia, también maga, después de haber compartido gran parte de su vida con su primera pareja, Purificación Nirêlis.

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La primera gran relación sentimental de Tamariz estuvo caracterizada por la discreción. Nirêlis era enfermera y permaneció siempre muy alejada de la exposición pública que acompañó a su pareja. Con ella tuvo a sus dos primeras hijas, Mónica y Ana, que crecieron viendo de cerca cómo su padre convertía una afición infantil en su profesión.

Fue una etapa en la que Tamariz todavía estaba empezando su carrera. "Durante años fue un desastre. No me contrataba nadie. Vivimos gracias a que mi compañera de entonces trabajaba de enfermera y nos íbamos a ver a sus padres a Galicia y volvíamos con el maletero lleno de carne, fruta…", confesó hace siete años en una entrevista con 'El País'.

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El matrimonio se rompió en 2008, el mismo año en el que Tamariz contrajo matrimonio con Consuelo Lorgia. Sin embargo, de aquella primera familia quedaron dos hijas que mantuvieron un vínculo muy estrecho con su padre y que siguieron caminos muy diferentes.

Sus hijas junto a Nirêlis

Mónica Tamariz es la mayor de los cuatro hijos del ilusionista. Frente a la trayectoria artística de su padre y a la dedicación de su hermana Ana a la magia, Mónica desarrolló una carrera académica. Es doctora en lingüística y ha desarrollado su trayectoria vinculada al ámbito universitario, llegando a ejercer en la Universidad de Edimburgo.

Si hay un nombre unido al de Juan Tamariz dentro de su familia es el de Ana. La segunda de sus hijas se convirtió en maga y educadora y terminó haciendo de la pasión de su padre su propia profesión.

Ana, casada con el también mago Manu Vera y madre de Daniel Tamariz -campeón mundial de yoyo-, dirige desde 1988 la Gran Escuela de Magia Ana Tamariz, un proyecto que nació en un primer lugar como una tienda de magia y que terminó convirtiéndose en un centro de formación. Su relación con el ilusionismo comenzó mucho antes: de niña acompañaba a su padre a congresos y aprendía de él los primeros secretos de un oficio que acabaría convirtiéndose en su vida.

Consuelo Lorgia, su última compañera de vida

Después de su primera relación, Tamariz encontró el amor en otra mujer vinculada al mismo universo que había marcado toda su existencia. Consuelo Lorgia, maga e ilusionista colombiana y hermana del también conocido mago Gustavo Lorgia, fue su segunda esposa.

La historia entre ambos comenzó mucho antes de que se convirtieran en pareja. Se conocieron en un congreso mundial de magia celebrado en Viena en 1976. Tamariz contó años después que se hicieron amigos y que, con el tiempo, aquella relación terminó en una historia de amor. Finalmente se casaron en 2008.

Consuelo fue, por tanto, mucho más que la mujer que acompañó a Tamariz durante sus últimos años: fue su compañera sentimental y también artística. La relación se mantuvo hasta la muerte del ilusionista, después de casi dos décadas de matrimonio.

Sus hijos junto a Lorgia

La tercera hija de Tamariz es Alicia, fruto de su segundo matrimonio con Lorgia. Ella también ha desarrollado una carrera artística, aunque alejada de la magia. Es pianista, cantante y compositora, una trayectoria que mantiene el vínculo de la familia con el mundo de las artes pero desde una disciplina diferente.

Alicia apareció junto a su padre, su hermana Ana y Consuelo Lorgia en una de las últimas grandes apariciones televisivas de Tamariz. En 2024, en el programa de RTVE 'La matemática del espejo', el ilusionista repasó su vida y estuvo acompañado por miembros de su familia, una imagen que ahora no ha pasado desapercibida tras conocerse su fallecimiento.

El cuarto hijo de Tamariz es Juan Diego, nacido también de su relación con Lorgia. Al igual que Mónica, Ana y Alicia, ha mantenido una vida mucho más discreta que la de su padre y no ha buscado la exposición pública.

A pesar de sus diferentes profesiones y caminos, los cuatro estuvieron unidos alrededor de su padre durante sus últimos momentos. La familia confirmó que Tamariz murió acompañado por sus hijos y su entorno más cercano.