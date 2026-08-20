Puri Ruiz 20 AGO 2026 - 07:15h.

La presidenta no ejecutiva de Inditex tiene una vida intensa también fuera de su trabajo: aunque centrada principalmente en su familia, eso no le impide renunciar a cuidarse

Marta Ortega, más sincera que nunca sobre su vida privada: de su matrimonio con Carlos Torretta a las palabras sobre su padre, Amancio

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A sus 42 años, Marta Ortega sigue los pasos que marcó su padre, Amancio Ortega, el fundador del emporio Inditex. Desde hace algo más de cuatro años ejerce como presidenta no ejecutiva del grupo textil. Una responsabilidad que no le impide atender a otras rutinas del día a día. Recientemente, la ejecutiva ha dado una entrevista en profundidad en la que revela estos y muchos otros detalles de su faceta más humana: la de una mujer casada, madre de tres hijos y preocupada por el autocuidado.

Una mujer muy cercana

En su charla con la revista ‘Vogue’ se recogen también declaraciones de la famosa modelo de los noventa Linda Evangelista, gran amiga de Marta. De ella dice que se preocupa por los detalles, que es cercana y familiar y que siempre está dispuesta a ayudar. “Es una mujer muy de mujeres”, explica. También, como ella misma explica, prefiere no dejar su vida familiar fuera de sus obligaciones. Y por eso el cuidado y la cercanía de sus hijos, Amancio, Matilda y Manuel, de 13, 6 y 2 años respectivamente, así como de sus padres y de su pareja, Carlos Torretta, son esenciales para diseñar una rutina vital que los incluye a todos.

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Madrugadora y deportista

Conocemos desde hace tiempo su faceta como amazona: la hípica es un deporte que apasiona a Marta, y que ha practicado durante años. Pero ¿con qué tipo de disciplina física se ejercita a diario? Tal y como explica a la mencionada revista, se levanta temprano, en torno a las 6:45. El gimnasio es su primera parada en el que realiza "una tabla normal y algo de pilates", después desayuna con los niños y, por último, antes de iniciar su jornada laboral se lleva a sus hijos al colegio en coche.

Desconexión total por las noches

Cuando termina de trabajar, Marta explica que desconecta mejor con libros que con televisión. De hecho, confiesa que las librerías la apasionan. Y sus gustos literarios dicen mucho y muy bueno de ella: sus autoras favoritas se encuentran Ottessa Moshfegh y Tatiana Țîbuleac. La primera, nacida en Boston y de origen iraní, ha cosechado una enorme popularidad, en especial con su novela ‘Mi año de descanso y relajación’, en el que una mujer de Nueva York se propone dormir durante un año con ayuda de fármacos. Es una escritora muy interesante, de una edad similar a la de Marta, y con un estilo oscuro que habla de personas inadaptadas. Por su parte, la moldavo-rumana Tatiana Țîbuleac dio la campanada hace algunos años con ‘El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes’, una historia conmovedora sobre la difícil relación entre una mujer y su hijo que se ganó excelentes críticas.

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Eso sí: su amor por la buena literatura no evita que Marta, cuando toca, sepa disfrutar de un buen concierto siempre que puede. Pudimos verla en el que Rosalía dio en París junto a Jon Kortajarena o, más recientemente, en la icónica Casita de Bud Bunny, un músico que además ha colaborado activamente con una de las firmas de Inditex, Zara, mediante la colección llamada Benito Antonio.