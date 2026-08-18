La presidenta de Inditex e hija de Amancio Ortega ha conseguido llevar su vida privada en un discreto segundo plano

Marta Ortega, más sincera que nunca sobre su vida privada: de su matrimonio con Carlos Torretta a las palabras sobre su padre, Amancio

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Marta Ortega lleva años haciendo de la discreción una de sus principales señas de identidad. Presidenta de Inditex desde abril de 2022, heredera de uno de los mayores imperios empresariales del mundo y una de las figuras españolas más influyentes de la industria de la moda, rara vez permite que su vida personal ocupe titulares. Por eso ha resultado tan llamativo que en su extensa conversación con 'Vogue', fotografiada por Annie Leibovitz, haya dejado entrar al lector en una parcela mucho más íntima: su familia.

La empresaria ha reconocido en la entrevista el gran papel que sus seres queridos siguen desempeñando en su día a día. "Poder dedicarme a esto en una ciudad que me permite estar cerca de los míos es un privilegio enorme", ha explicado, antes de subrayar que no habla solo de sus hijos, sino de "toda mi familia".

Detrás de la mujer que dirige el consejo de administración de Inditex existe una historia familiar mucho menos conocida que su apellido. Una historia en la que hay una madre que trabajó dentro de Zara, una abuela materna que ejerció una influencia decisiva sobre ella y dos hermanos mayores, Sandra y Marcos, cuyas vidas tomaron caminos completamente diferentes al suyo.

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La mujer que más influyó en Marta

Si existe una figura familiar que permite comprender de dónde proceden algunos de los valores de Marta Ortega, esa es su abuela materna, María Marcote López, madre de Flora Pérez. La mujer que estuvo tan presente durante la infancia de Marta procedía de una familia humilde y tuvo que trabajar duramente para sacar adelante a sus ocho hijos.

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"Es probablemente la persona que más me ha marcado en la vida. Crio a ocho hijos. Jamás le importó de dónde venía nadie ni a qué se dedicaba; lo único que le interesaba era que las personas fueran trabajadoras y honradas", ha aseverado Marta a la citada revista.

Antes de que el apellido Ortega se convirtiera en sinónimo de una de las mayores fortunas del planeta, en la familia materna de Marta había ya una historia de esfuerzo: su abuela trabajó como limpiadora y costurera y fue una mujer emprendedora con una fuerte personalidad. Durante años se ha descrito cómo pasó gran parte de su tiempo cuidando de su nieta y cómo llegó incluso a confeccionar vestidos para las muñecas de Marta cuando apenas disponía de recursos.

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La pequeña Marta creció rodeada de una familia materna numerosa y pasó domingos y veranos junto a sus tíos y sus abuelos en Galicia. Era una realidad muy distinta de la imagen de lujo que después acompañaría a su apellido.

La costura formaba parte de su vida mucho antes de que su nieta terminara convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas de la industria textil. Esa sensibilidad hacia las prendas, los tejidos y la estética también estuvo presente en Flora Pérez.

La madre de Marta comenzó trabajando como dependienta de Zara y acabó convirtiéndose en una figura vinculada al diseño y al producto de la compañía. Flora continúa además vinculada a Inditex y forma parte de su consejo de administración.

La influencia de aquella generación resulta interesante porque muestra una continuidad entre tres mujeres: una abuela que cosía y limpiaba para sacar adelante a sus hijos, una hija que terminó trabajando en la empresa que estaba construyendo Amancio Ortega y una nieta que acabó llegando a la presidencia de Inditex.

María Marcote falleció en el pasado mes de octubre a los 96 años, en A Coruña. Su muerte supuso la pérdida de una de las personas que, desde la esfera más privada, más contribuyeron a construir la personalidad de Marta.

Sandra y Marcos Ortega, sus hermanos

La familia de Marta tampoco se entiende sin sus dos hermanos mayores, nacidos del primer matrimonio de Amancio Ortega con Rosalía Mera: Sandra y Marcos.

Sandra Ortega es probablemente la figura más conocida después de Marta dentro de esta rama familiar. Heredera de la participación de su madre en Inditex tras su fallecimiento en 2013, ha construido una trayectoria completamente independiente de la gestión cotidiana del grupo textil y mantiene un perfil público extremadamente bajo.

Su vida empresarial y filantrópica ha estado ligada a Rosp Corunna y a la Fundación Paideia Galiza, institución creada por Rosalía Mera y a la que Sandra ha dedicado una parte importante de su actividad. Ella es la mujer más rica de España, rozando los 10.000 millones de euros de patrimonio, según 'Forbes'.

Y después está Marcos, probablemente el miembro más desconocido de todo el clan Ortega. Marcos es hijo de Amancio y Rosalía y nació con parálisis cerebral. Su vida ha transcurrido siempre al margen de los focos y condicionó desde el principio la dinámica familiar.

Sandra recibió de su madre, además de parte de su patrimonio, la tutela de Marcos y continuó vinculada a la protección y cuidado de su hermano.

La propia naturaleza de la familia Ortega ha hecho que apenas existan imágenes, declaraciones o detalles sobre Marcos. Una decisión de mantener su vida completamente protegida que responde a una política de privacidad que la familia ha mantenido durante décadas.