Maica Benedicto confiesa si se mudaría a Ibiza por amor: ''La vida da muchas vueltas''

Equipo mtmad 21 AGO 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' confiesa lo que llegaría a hacer por amor

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Maica Benedicto se abrió por completo hace poco y habló de todo lo que está ocurriendo en lo que a su vida sentimental se refiere. La exconcursante de 'Supervivientes' dio un paso al frente y habló sobre su relación con Juan Faro después de ser pillados juntos en Ibiza.

Ahora, Maica vuelve una semana más a su canal de Mtmad y en esta ocasión responde a una pregunta que le han hecho en bastantes ocasiones ¿Se mudaría a Ibiza por amor?, Maica explica que vive ''día y día'' y lo aclara: ''La vida da muchas vueltas, te pone en muchas situaciones''.

''Yo por amor he hecho locuras y viva el amor'', confiesa, pero también hace hincapié en que le importa mucho su trabajo y la vida que tiene ahora mismo donde vive. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Maica Benedicto habla de su relación con Juan Faro

Maica desvelaba cómo comenzó su relación con él y se sinceraba sobre el punto en el que se encuentra actualmente: “Y hasta ahora”. Aunque admitía haberse agobiado tras salir a la luz la información y daba un paso al frente: “Me he visto forzada a contarlo”.