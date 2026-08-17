Gonzalo Barquilla 17 AGO 2026 - 20:41h.

El Tribunal de Apelaciones de Phuket ya tiene lista la sentencia sobre Daniel Sancho, pendiente de su lectura en Koh Samui

La defensa de Daniel Sancho espera que la apelación se resuelva en noviembre e insiste en su estrategia: "Fue un homicidio imprudente"

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El caso de Daniel Sancho afronta un nuevo paso decisivo. El Tribunal de Apelaciones de la Región 8 de Tailandia, con sede en Phuket, ha confirmado este lunes que ya tiene lista la sentencia sobre los recursos presentados contra la condena a cadena perpetua del español por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. La resolución está siendo enviada al Tribunal Provincial de Koh Samui, que deberá proceder a su lectura en una fecha que todavía no ha sido determinada.

Así lo recoge 'EFE'. La noticia supondría un avance respecto al calendario que manejaba hasta ahora la defensa. El pasado 4 de agosto, el abogado de Sancho, Marcos García Montes, explicó a la web de 'Informativos Telecinco' que sus asesores en Tailandia calculaban que el fallo podría conocerse en noviembre, aunque insistía en que se trataba únicamente de una estimación.

Ahora, el tribunal de apelaciones confirma que la resolución ya está redactada y en vías de entrega al órgano que deberá hacerla pública.

La sentencia ya está redactada, pero todavía no hay fecha para su lectura

Fuentes del Tribunal de Apelaciones de Phuket consultadas por la agencia han señalado que "la sentencia está siendo enviada al tribunal de primera instancia". El Tribunal Provincial de Koh Samui, sin embargo, todavía no había recibido este lunes la resolución, que se remite por correo postal.

La propia web del Tribunal de Apelaciones de Phuket, que se actualiza mensualmente, refleja que el caso se encuentra en proceso de entrega, aunque no precisa una fecha para la lectura del fallo. Por tanto, el siguiente momento clave será conocer cuándo el tribunal de Koh Samui convocará la lectura de la resolución.

La defensa de Sancho afrontaba hasta ahora la espera sin una fecha concreta. García Montes explicó a este medio que sus colaboradores en Tailandia habían hablado con el tribunal y que inicialmente les habían trasladado que la resolución llegaría antes del verano, para después situarla en otoño. "Calculamos que para noviembre tendremos novedades", afirmó entonces, subrayando que era únicamente "un cálculo aproximativo".

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La defensa pidió repetir el juicio y mantiene su tesis de que fue un accidente

El crimen de Edwin Arrieta ocurrió el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Ko Pha Ngan. Tres días después, el 5 de agosto, Daniel Sancho fue detenido en Tailandia. El español permaneció un año en prisión preventiva antes de ser juzgado y, el 29 de agosto de 2024, el Tribunal Provincial de Koh Samui lo condenó a cadena perpetua.

El recurso presentado por la defensa en marzo de 2025 solicita una nueva vista o la repetición del juicio, al sostener que durante el procedimiento se produjeron vulneraciones de derechos y que la muerte de Arrieta se produjo accidentalmente durante una pelea. García Montes mantiene además como alternativa que los hechos sean considerados un homicidio imprudente, en lugar del asesinato con premeditación por el que Sancho fue condenado.

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La sentencia de primera instancia consideró que Sancho planeó el crimen y que "golpeó" con "intención de matar" a Arrieta, cuyos restos aparecieron descuartizados por la isla de Ko Pha Ngan. En su entrevista con la web de 'Informativos Telecinco', García Montes aseguró que la estrategia de la defensa no ha cambiado. El abogado sostiene que determinadas lesiones que presentaba Sancho son compatibles con una agresión previa y con una actuación defensiva y cuestiona la existencia de pruebas que acrediten la premeditación. "No hay crimen, en todo caso un homicidio", afirmó.

La familia Arrieta recurrió para pedir una condena mayor

Frente a la estrategia de la defensa, la familia de Edwin Arrieta presentó también un recurso en diciembre de 2024. Según recoge 'EFE', la acusación solicitó que se elevara la condena hasta la pena de muerte por la contundencia de las pruebas, aunque el abogado Juan Gonzalo Ospina ha manifestado recientemente que la familia confía en que finalmente se confirme la cadena perpetua.

La pena de muerte está contemplada en Tailandia para el asesinato premeditado, aunque la confesión inicial de Sancho fue considerada una circunstancia atenuante y permitió rebajar la condena a cadena perpetua.

La defensa, por su parte, sostiene que aquella confesión no puede interpretarse como un reconocimiento del asesinato premeditado y mantiene que la muerte se produjo en otro contexto.

Daniel Sancho sigue en prisión y mantiene el contacto con su defensa

Mientras espera la resolución, Daniel Sancho continúa interno en la prisión de Surat Thani, donde ingresó el 30 de agosto de 2024, un día después de conocer la sentencia de primera instancia. García Montes explicó que mantiene contacto periódico con el español y que las conversaciones se realizan mediante videollamada.

Según el abogado, Sancho sigue implicado en la estrategia jurídica y se encuentra "muy bien" y "muy confiado" en el trabajo de su equipo.

El letrado también aseguró que la relación de Daniel Sancho con su padre, Rodolfo Sancho, se mantiene y que, según su versión, es la única persona en la que confía plenamente junto a su abuela.

Todavía puede quedar otra vía de recurso

La resolución que recibirá el Tribunal Provincial de Koh Samui no tiene por qué cerrar de inmediato todas las opciones judiciales. Las partes disponen de hasta dos apelaciones, esta primera y otra posible ante el Tribunal Supremo de Tailandia, antes de que exista una sentencia firme.

García Montes señaló a esta web que, si la defensa pierde la apelación, recurriría ante el Tribunal Supremo y contempla además otras vías, incluida la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional tailandés y, posteriormente, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En caso de una resolución firme desfavorable, García Montes ha señalado que la defensa podría solicitar el traslado de Daniel Sancho a España en virtud del convenio entre ambos países para el traslado de personas condenadas. Se trata de una posibilidad que el propio abogado ya había situado entre los escenarios futuros del procedimiento.