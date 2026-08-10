Lorena Romera 10 AGO 2026 - 17:12h.

La hija de Terelu Campos, que dará a luz en los próximos días, ha explicado la razón por la que está desaparecida

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Alejandra Rubio tacha días en el calendario para el nacimiento de su hija, algo que es inminente, según ha confirmado hace apenas unas horas el propio Carlo Costanzia. La pareja, que dio la bienvenida a su primer hijo a finales de 2024, espera con ilusión la llegada de su bebé. En la recta final de su embarazo, la hija de Terelu Campos ha explicado el motivo por el que ha estado desaparecida, sin publicar nada en sus redes sociales.

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Acostumbrados a que se mantenga activa en Instagram, sus seguidores no han tardado en percatarse en que la joven de 26 años no actualizaba su perfil. Consciente de que esto podía ocasionar cierta preocupación o alarma, la creadora de contenido ha emitido un comunicado explicando la razón de su inactividad:

"No os estoy subiendo prácticamente nada porque tenemos una liada en casa antes de la llegada de la niña...Tremenda", ha confesado la sobrina de Carmen Borrego. Eso sí, a pesar de no estar muy presente ahora mismo en el universo online, la que fuera colaboradora le ha prometido a su comunidad que les hará partícipes del proceso: "Os estoy grabando todo para que veáis el antes y el después".

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Esta "liada" -como ella la ha descrito- a la que hace referencia Alejandra coincide plenamente con las recientes declaraciones que Carlo Costanzia ha ofrecido ante los micrófonos de 'Europa Press'. El hijo de Mar Flores ha detallado cómo están viviendo estos momentos previos al parto, confirmando que se han volcado en poner a punto la vivienda para la llegada de la bebé.

Una pequeña 'reforma' que les ha obligado a abandonar el domicilio unos días: "Con la pintura y todo, no puede estar ahí Alejandra". Y es que, por el momento, la pareja no prevé mudarse: "Está todo muy caro". Lo que no les quita nadie son las ganas y la ilusión de estrechar entre sus brazos a la pequeña, cuyo nacimiento es ya inminente.

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"Estamos ahí, a puntito", ha revelado el DJ y actor, que no ha querido responder a las preguntas del nombre, que sigue siendo todo un misterio. "No te lo voy a decir", ha zanjado entre risas con los reporteros. Habrá que esperar al anuncio del parto para conocer por fin la elección del nombre que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han hecho para su bebé. Especialmente después de tantas especulaciones sobre un posible homenaje familiar, como hicieron con Carlo, el primogénito.