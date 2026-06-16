Carlos Otero 16 JUN 2026 - 10:00h.

El novio de Bayan Al Masri debutó en Telecinco como pretendiente de Jennifer Baldini en 'MyHyV'

Bayan Al Masri y Miguel Martínez, de 'La isla de las tentaciones', anuncian "la noticia más bonita" tras cuatro meses juntos

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Miguel Martínez y Bayan Al Masri decidieron salir juntos de la hoguera final de la décima temporada de ‘La Isla de las tentaciones’. Son muchos los que han conocido al cordobés por la edición del reality de parejas que ahora acaba pero la realidad es que tiene una vida mediática previa que merece ser desgranada.

Pretendiente de Jennifer Baldini en 'MyHyV'

Conocimos a Miguel cuando era un joven de 19 años. Fue en otro reality de parejas emblemático, ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, en el que recaló en calidad de pretendiente. La tronista a la que quiso conquistar era Jennifer Baldini que años más tarde obtendría mucha notoriedad como pareja de Gianmarco Onestini. La verdad es que a la también ex de Albert Barranco le encantó nada más verlo y le invitó a que se sentara en su bando para luchar por ella.

Jennifer y Miguel tuvieron varias citas e incluso se dieron un primer beso muy pasional ante las cámaras del programa. Sin embargo, Miguel terminó abandonando el programa de forma polémica: confesó que se lio con otra chica fuera porque desconfiaba de la lealtad de Jennifer.

Un affaire con Marieta tras la séptima temporada de 'LIDLT'

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Cinco años más tarde de su debut en televisión regresó a la pequeña pantalla como soltero de la séptima temporada de ‘La Isla de las tentaciones’. Aunque su paso por República Dominicana fue bastante discreto dio la campanada en el especial “tres meses después” del espacio. Resulta que de vuelta en España tuvo un affaire con Marieta, con la que convivió en Villa Playa. Ella reconoció en el reencuentro que tuvo algo con él fuera de la isla, lo que generó mucha polémica y tensión con Alex Girona, su expareja.

Fue muy amigo de Iván González

Aunque en sus redes sociales suele aparecer solo en las fotografías que comparte, un estudio pormenorizado de su feed nos permite saber que tiene (o tuvo en su momento) una buena amistad con Iván González, al que incluso defendió en 2017 en su paso por ‘Supervivientes’. Más recientemente se le ha visto en compañía de otros rostros habituales de Telecinco como Tadeo Corrales, Oriana Marzoli o Hugo Paz.

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Su formación y trayectoria

Cuando lo conocimos en MYHYV contaba que era dependiente de una tienda de ropa pero tras el paso por el programa evolucionó a modelo e Influencer. Miguel también ha tenido trayectoria mediática en Chile donde participó en Gran Hermano. En cuanto a sus estudios tiene títulos de Comercio y Marketing y también un Máster en Dirección Comercial. Además, el cordobés se considera un aficionado al deporte ya que practica tenis, fútbol, golf y pádel.