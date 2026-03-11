Natalia Sette 11 MAR 2026 - 17:39h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aporta pruebas que desienten las declaraciones de Rubén Torres sobre su relación

La visita de Rubén Torres al videopodcast de ‘En todas las salsas’ no le ha sentado nada bien a Bayan Al Masri. El extentador de ‘La isla de las tentaciones’ ha dado su versión de los hechos sobre lo que pasó con la modelo al volver a España . Bayan, harta de callar, estalla contra él y cuenta toda la verdad de su relación con pruebas.

El flechazo entre Bayan y Torres en República Dominicana fue instantáneo. Los sentimientos surgieron rápidamente y pronto comenzaron a hablar de continuar con su relación al volver a España, sin embargo, la realidad fue otra. Lo que la de Palma de Mallorca pensaba que sería para siempre, no duró ni una semana porque Torres comenzó su relación con su actual pareja , Laura Cantizano.

Tras muchos meses en silencio, Bayan no ha podido más y ha subido a sus ‘stories’ un comunicado tras ver las declaraciones del bombero en ‘En todas las salsas’. “Durante mucho tiempo he decidido no hablar de este tema ni dar mi versión. Preferí apartarme, seguir con mi vida y no entrar en polémicas”, ha comenzado diciendo.

A pesar de que ha pasado ya más de un año desde que todo esto ocurrió, la modelo no ha querido dejar pasar la oportunidad de contar su versión. “Pero después de ver repetidamente podcasts y entrevistas donde se habla de mí y se cuentan las cosas de una forma que no es la realidad, creo que ya es suficiente”, ha continuado diciendo visiblemente molesta.

“Es muy fácil contar una historia a tu manera para quedar bien y limpiar tu imagen, pero la realidad fue otra. Durante todo este tiempo he escuchado como se me ha dejado de loca, como si me hubiera inventado una historia o me hubiera ilusionado sola. Y no fue así”, ha escrito tajante. Y es que la historia que se ha contado siempre ha sido la misma: Bayan se ilusionó y Torres la dejó por otra.

De hecho, en el videopodcast, Torres aseguró que Bayan sabía de la existencia de Laura y que al llegar simplemente decidió estar con ella y no continuar conociendo a la exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. No obstante, la influencer trae pruebas que podrían demostrar otra cosa. “Por eso hoy comparto pruebas que muestran exactamente lo que estaba pasando en ese momento. No es una versión, son hechos”, ha puesto tajante.

A continuación, ha subido unos audios de Rubén donde dice frases como: “Vamos si más ganas que yo de conocerla… pero ahora mismo puedo” o “Me he intentado separar de Bayan pero no quiere decir que no me acuerde de ella, vamos, doscientas millones de veces”. Declaraciones que dan a entender que sus sentimientos hacia la de Palma eran mucho más profundos de lo que decía.

Una de las frases que más ha llamado la atención a sus seguidores es esta: “Siempre tengo en la cabeza que si me falla esto, me compro un vuelo a Mallorca”. El bombero da a entender, que incluso estando ya con Laura, seguía pensando en darse una oportunidad con Bayan.

Tras los audios, la creadora de contenido ha hecho una reflexión final: “Cuando sabes que te has equivocado, lo más fácil es decir la verdad, reconocerlo y pedir perdón. No inventar una historia para quedar bien mientras dejas de loca a alguien que nunca lo estuvo”. Bayan tiene claro que el pasado tiene que quedarse dónde está, pero que ella no iba a “quedar de loca” sabiendo que la historia era otra.