Carlos Otero 15 JUN 2026 - 18:38h.

Bayan Al Masri, de ascendencia siria, se proclamó con 15 años como Campeona de España de Cálculo Mental

Bayan Al Masri, de 'LIDLT', rompe a llorar al ganar 'Miss Grand Baleares'

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La décima temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’ ha contado con la incorporación tardía de una emblemática figura del formato: Bayan Al Masri. La participante de la octava edición, que entró como pareja Eros y acabó enamorada de Torres, es una auténtica caja de sorpresas. Más allá de lo que le ocurra en ‘Villa Deseo’ y del futuro de su relación con Miguel Martínez, su vida laboral merece ser analizada.

Fue campeona de España de Cálculo Mental

Hace una década, cuando era una adolescente de 15 años, Bayan se convirtió en Campeona de España de Cálculo Mental junto a su hermano pequeño. Los dos hermanos Al Masri dedicaban muchas horas practicando múltiples operaciones en casa y gracias a un ábaco y a una inmejorable memoria fotográfica se alzaron con el oro en esta Olimpiada Matemática. “No necesito mucho tiempo para estudiar, no me paso tres horas delante de un libro, como mis amigas, y sacamos casi las mismas notas. Cosas como los mapas, por ejemplo, me quedan fácilmente en la cabeza", contaba cuando era estudiante de ESO.

Formación como tripulante de cabina

A pesar de su privilegiada capacidad para retener datos y elaborar cuentas, la pasión de Bayan por los viajes le llevó a formarse como TCP (Tripulante de Cabina de Pasajeros, o lo que es lo mismo, azafata de vuelo) en una conocida academia de Palma de Mallorca.

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Dependienta en una tienda de ropa deportiva

Mientras se sacaba el título de auxiliar de vuelo, Bayán trabajaba para ser independiente económicamente. Lo hizo como camarera en algunos locales de moda de la noche mallorquina y también como dependienta en una tienda outlet de una famosa marca de ropa deportiva. Las zapatillas, los chándales y los mayottes no tienen secretos para ella.

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Auxiliar de clínica e higienista dental

Mujer polifacética donde las haya, Bayan también se ha formado como auxiliar de enfermería. En este campo se especializó en el área de protésico dental. Pero como todo esto no es suficiente para ella, en su canal de MTMAD explicó que aspira a convertirse en doctora de aquí a unos años. "Soy muy ambiciosa, siempre consigo lo que me propongo", dice. Muy segura de sus palabras y de los próximos pasos que va a dar a nivel profesional, la participante de 'LIDLT' asegura que su sueño se cumplirá en algún momento de su vida.

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Ganó el premio de Miss Baleares

Bayan es también reina de la belleza. La ex de Eros Vidal obtuvo el título de Miss Grand Islas Baleares el pasado mes de noviembre. “Aprendí que la verdadera belleza nace de la libertad. Libertad para ser, para decidir, para equivocarse y, sobre todo, para volver a empezar. En un mundo donde todas las mujeres se juzgan más por sus sueños que por sus decisiones, hoy quiero recordar que la verdadera libertad no se pide, se ejerce", dijo en su coronación.

Creadora de contenido

Como no, Bayan también ha explotado la popularidad que le ha proporcionado el reality de Telecinco para posicionarse como influencer. Desde su perfil oficial de redes sociales la joven de ascendencia siria promociona firmas de moda, tratamientos de belleza y experiencias para escapadas turísticas.