La mudanza de los duques de Sussex a Gran Bretaña está prevista para finales de este mes de agosto y los pequeños comenzarán el colegio en septiembre

El príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos visitaron la tumba de Lady Di en su casa de la infancia de Reino Unido: la foto

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Seis años después de romper con la familia real británica y comenzar una nueva vida en Estados Unidos, el príncipe Harry y Meghan Markle se preparan para algo que habría sido difícil de imaginar durante los primeros meses de su 'exilio': regresar a Reino Unido y mudarse allí junto a sus hijos, Archie y Lilibet.

No se trata, al menos por ahora, de una vuelta a la monarquía ni de la recuperación de sus antiguas funciones oficiales. Los Sussex seguirán siendo miembros no trabajadores de la familia real y conservarán su independencia. Pero el cambio es impactante: sus hijos estudiarán en Reino Unido, la familia volverá al país que abandonó en 2020 y estarán más cerca de los miembros de Buckingham.

Los detalles de la mudanza

La mudanza, tal y como se ha conocido, está prevista para finales de agosto y los pequeños comenzarán el colegio en septiembre. El matrimonio mantendrá su espectacular vivienda de Montecito, California, además de su propiedad vacacional en Portugal. Su intención es establecerse en una residencia privada a las afueras de Londres y ajena a los dominios reales. La ubicación exacta de la nueva casa y el colegio de los niños se mantienen bajo el máximo secreto por motivos de seguridad y privacidad.

El anuncio supone, por tanto, mucho más que un simple cambio de domicilio. Es el primer gran movimiento familiar de los Sussex que acerca físicamente a Harry a su familia natural desde aquel terremoto institucional de 2020.

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También llega después de varios meses en los que se han acumulado pistas de un posible acercamiento: desde su histórica reunión privada con Carlos III y Camila en Highgrove hasta las dificultades que Harry ha afrontado en Estados Unidos, pasando por su batalla judicial por la seguridad en Reino Unido y las dudas sobre el futuro de su vida en California.

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Uno de los motivos fundamentales de la mudanza parece estar relacionado con los niños. Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, comenzarán su educación en Reino Unido este otoño. Hasta ahora, ambos habían crecido en California, cerca de la mansión familiar de Montecito.

Para Archie, nacido en Reino Unido en 2019, supone volver a su país de su nacimiento. Para Lilibet, nacida en California en 2021, será la primera experiencia escolar británica. Los dos han tenido una relación mucho más limitada con la familia paterna de lo que habría sido habitual en otras circunstancias.

Sobre esta decisión, Carlos III habría sido informado de los planes y habría recibido favorablemente la posibilidad de tener a su hijo y a sus nietos más cerca. Cabe recordar que el soberano británico todavía padece cáncer.

Pero su regreso no significa que vayan a recuperar sus compromisos oficiales ni cuenten con representación institucional ni una posición equivalente a la que tuvieron antes del 'Megxit'. La nueva vida británica de los Sussex será privada.

La mudanza encaja, además, con el acuerdo alcanzado cuando abandonaron sus funciones. Harry y Meghan querían independencia económica y personal y, seis años después, esa premisa se mantiene. Meghan continuará vinculada a sus proyectos empresariales, entre ellos su marca As Ever, mientras Harry mantiene su actividad benéfica y su relación con iniciativas como los Invictus Games. La diferencia ahora será el escenario. Reino Unido volverá a ser su hogar habitual.