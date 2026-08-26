Oleada de críticas a Claudia Martínez por su maleta para el hospital

Natalia Sette 26 AGO 2026 - 12:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña todo lo que llevará al hospital el día del parto y recibe un aluvión de comentarios negativos

Claudia Martínez desvela el día exacto en el que se quedó embarazada

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Claudia Martínez se encuentra en la recta final de su embarazo, entrando en la semana 39 de gestación y a escasos días de dar la bienvenida a su primera hija en común con Mario González. Tras responder a las acusaciones de “hacer de menos” al hijo de Mario , la exconcursante de 'Supervivientes' se ha visto envuelta en otra polémica, esta vez por su maleta para el hospital.

Todo estalló a raíz de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok donde muestra en detalle la preparación de su equipaje para el parto. La influencer enseñó ante la cámara todo lo que había empaquetado en una maleta de tamaño ‘trolley’: varios pijamas, sujetadores de lactancia, compresas postparto, dos conjuntos de ropa para la salida del centro médico y un completo neceser con equipo para grabar contenido.

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La reacción de los usuarios no se ha hecho esperar, desatando un aluvión de críticas y burlas por la cantidad de cosas que quiere llevar. Decenas de usuarios han asegurado que “parece que va a estar un mes en el hospital”, que “se va a las Maldivas” o “Que vas a parir, no de vacaciones”.

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Ante la cascada de mofas recibidas, la creadora de contenido ha decidido estallar públicamente a través de sus ‘stories' de Instagram. “Anoche subí a TikTok la segunda parte de preparando mi maleta para el hospital y los comentarios están llenos de personas expertas por lo visto. Yo agradezco en el alma cualquier consejo, pero hay formas y formas de decir las cosas y últimamente leo muchas mofas y comentarios con tono condescendiente y de superioridad, como si alguien hubiera nacido aprendido”, ha lamentado tajante.

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Agotada por la falta de empatía recibida en esta etapa tan sensible, Claudia ha reprochado la actitud de los usuarios anónimos que entran a sus perfiles a juzgarla. “Lo peor de todo es que ninguna de estas personas me sigue. No me conocen, no conocen mi proceso ni mi ilusión en él. Simplemente entran a hacer su chulesca aportación y chao”, ha dicho contundente.

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Ella ya está acostumbrada a las críticas, pues lleva muchos años dedicándose a las redes sociales. Lo que realmente le sorprende es que cuando más ha recibido críticas ha sido durante su embarazo. “Estoy viendo que con el tema de la maternidad voy a tener que leer muchas cosas que buf...”, ha expresado con resignación.

Pese al mal trago, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido poner en valor el cariño de su comunidad fiel. “Algunos me decís que no lea los comentarios, pero no voy a dejar de hacerlo porque me gusta leeros e interactuar. Y no por tener gente así voy a dejar de responder a los que sí me ponéis cosas con amor. Por suerte sois muchos más y creo que es lo mínimo que puedo hacer”, ha concluido agradecida.