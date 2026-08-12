Claudia Martínez desvela los resultados de sus últimas pruebas antes de dar a luz

Natalia Sette 12 AGO 2026 - 13:58h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores cómo han ido las últimas pruebas que se ha hecho

Claudia Martínez, embarazada de 37 semanas, se tiñe los pelos de la barriga por un complejo

Compartir







Claudia Martínez está a punto de darle la bienvenida a Valentina, su primera hija en común con Mario González. Después de enseñar las últimas compras que han hecho para la bebé , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores los resultados de sus últimas pruebas antes de dar a luz.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha acudido a su primera sesión de monitores para comprobar que todo marcha bien con la niña en la semana 37 de embarazo . “Primera cita de monitores superada ¿Llegaremos a la segunda? Hagan sus apuestas”, ha lanzado con humor a su comunidad de Instagram, dejando claro que el nacimiento de la pequeña podría producirse en cualquier momento.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez habla de su mayor miedo a pocas semanas de dar a luz y enseña el estado de su ombligo

Para tranquilidad de la futura mamá, los resultados de las pruebas demuestran que todo progresa adecuadamente. “Todo perfecto. La princesa pesa 2,7 kg y por supuesto sigue boca abajo”, ha detallado la catalana tras la consulta, confirmando que la niña se mantiene perfectamente colocada de cara al esperado parto.

Asimismo, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha hecho un repaso por los resultados analíticos del tercer trimestre de gestación. “Estreptococo negativo y la analítica bien también, aunque un poquito baja de hierro aún pero es normal”, ha aclarado la joven.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con todo listo para el gran día, la pareja no ha dudado en hacer sus propias apuestas sobre el momento exacto en el que Valentina llegará al mundo. “La fecha sigue siendo el 2 de septiembre, aunque en casa estamos haciendo apuestas. Yo digo el 28 de agosto como su tío Guille”, ha confesado sobre las porras familiares.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por último, la visita al ginecólogo les ha regalado un emotivo e inesperado regalo antes de verle la cara a su pequeña. “Pensábamos que ya no habría más ecos y nos hemos llevado una sorpresa porque hemos podido verla otra vez”, ha revelado Claudia con enorme alegría.

Tanto ella como Mario González están desenado tener a Valentina en brazos y poder empezar una nueva etapa siendo una familia de cuatro. Si todo va como está programado, en 3 semanas su mayor sueño se habrá cumplido.