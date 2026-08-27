Lorena Romera 27 AGO 2026 - 12:03h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha compartido un vídeo llorando al reconocer que siente un 'duelo' por su relación con Mario González ante el inminente nacimiento de su hija

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Claudia Martínez y Mario González afrontan la recta final para dar la bienvenida a su primera hija en común, Valentina. A muy pocos días de dar a luz, la que fuera concursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' se ha mostrado más transparente y vulnerable que nunca ante sus millones de seguidores al reflexionar sobre la inminente transformación que supondrá la maternidad en su vida cotidiana. En un vídeo en el que la vemos llorando desconsoladamente, la influencer habla del duelo de su relación.

A través de un emotivo vídeo publicado en su perfil de Instagram, la catalana se deja ver entre lágrimas: "¿Por qué lloras si vas a tener un bebé?". La creadora de contenido responde con una valiente confesión sobre el vértigo que siente ante el fin de su convivencia como pareja: "Porque nos estamos despidiendo de ser solo nosotros dos".

Un duelo por la etapa que dejan atrás

Tras la publicación del vídeo -donde repasa con nostalgia los mejores momentos de su relación con Mario entre viajes, eventos y complicidad en casa-, Claudia se ha sincerado sobre los sentimientos que la han estado acompañando en estos días.

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"Es muy difícil de explicar porque estoy deseando con todas mis fuerzas que llegue Valentina y no puedo ser más feliz de tener una hija con el amor de mi vida", ha comenzado explicando la televisiva. Sin embargo, eso no quita que esté viviendo una dualidad: "Es inevitable sentir una especie de duelo por la etapa que dejamos atrás y por saber que nunca más volveremos a ser 'solo' él y yo. Que nuestra vida tal y como la conocemos termina aquí y empieza otra completamente distinta".

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Lejos de edulcorar el proceso, la también exparticipante de 'MyHyV' ha reconocido con franqueza el pavor que le produce este cambio en la dinámica de su relación de pareja: "Si os soy sincera, estoy cagada. Me da un miedo terrible que dejemos de ser nosotros. Sé que inevitablemente nuestra relación va a cambiar, pero solo espero que, entre todos esos cambios, sepamos seguir encontrándonos y podamos afrontar todo juntos".

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Incluso ha llegado a admitir cierto sentimiento de culpa por tener estos pensamientos tan contradictorios justo antes del parto. "Me siento hasta egoísta por sentirme así, pero no puedo evitarlo. Creo que es un duelo bonito, pero al fin y al cabo es un duelo", ha expresado. "Y no es tristeza tampoco, porque vamos a vivir la aventura más increíble de nuestras vidas. Es más bien nostalgia por lo que se va".

Con esta reflexión, Claudia Martínez ha mostrado el lado más humano de la maternidad, poniendo voz a la contradicción entre la ilusión por recibir a su pequeña y la inevitable nostalgia al decir adiós a su etapa de pareja junto a Mario González.