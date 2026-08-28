Celia Molina Tooro, 28 AGO 2026 - 16:07h.

El Primer Ministro de Tooro ha anunciado la muerte de su rey, que entró en el Libro Guiness por ser el monarca más joven del mundo

El nombre elegido por Haakon como nuevo rey de Noruega tras la muerte de su padre: el motivo y la larga historia que hay detrás

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Casi en el mismo día en el que la Casa Real de Noruega ha comunicado la muerte del rey Harald V - tras pasar varios días ingresado en un hospital por una anemia hemolítica - el reino de Tooro, en Uganda, también ha anunciado la prematura muerte de su monarca.

"Con profunda tristeza y el corazón apesadumbrado, anuncio el fallecimiento de Su Majestad el Omukama de Tooro, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, aproximadamente a las 22:00 horas de esta noche. Se trata de una pérdida inconmensurable para la Familia Real, el pueblo de Tooro y la nación de Uganda", dijo el jueves 27 de agosto Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, Primer Ministro de Tooro, en sus redes sociales.

"Hago un llamamiento al pueblo de Tooro para que se mantenga unido, sereno y en oración durante estos momentos difíciles. La continuidad de la Corona está asegurada. Su Majestad deja como heredero a un príncipe, cuya identidad se revelará oficialmente en el momento oportuno, de acuerdo con las tradiciones y costumbres del Reino de Tooro", ha añadido el ministro en un comunicado.

Según su entorno, el rey fallecido padecía cáncer

La noticia del fallecimiento del rey Oyo ha llegado después de que el mismo ministro anunciara que ésta había sido ingresado en el hospital en "estado crítico": "Por la presente les informamos de que Su Majestad el Rey Oyo se encuentra actualmente en estado crítico. En estos momentos difíciles y de gran preocupación, pedimos humildemente al pueblo de Tooro que tengan presente a Su Majestad en sus pensamientos y oraciones", dijo en su tuit anterior.

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Aunque, oficialmente, no se explicó qué tipo de enfermedad padecía, su entorno más cercano asegura que sufría cáncer, según ha publicado el diario El Mundo.

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Oyo sucedió a su padre cuando tenía tres años de edad

Oyo Rukidi IV sucedió oficialmente a su padre, fallecido de un ataque cardíaco, en 1995, cuando apenas tenía tres años, y asumió plenamente su autoridad al alcanzar la mayoría de edad, en 2010. También fue reconocido en 2025 por el Libro Guinness de los Récords como el "monarca en ejercicio más joven".

"El monarca reinante más joven es el rey Oyo (nacido el 16 de abril de 1992) —también conocido como Rukirabasaija Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV—, gobernante de Tooro (Toro), un reino bantú de Uganda, que llegó al poder con tan solo tres años y ahora gobierna sobre aproximadamente el 3 % de los 48,6 millones de habitantes de Uganda", dice el famoso libro de los récords.

A sus 34 años, Oyo no se había casado, por lo que nadie conocía la existencia del heredero al que se nombra en el comunicado. Su identidad será revelada por el cauce oficial en los próximos días, tal y como ha aclarado el Primer Ministro. A pesar del título, la influencia del rey en esta región fronteriza de Uganda es en gran medida simbólica, ya que el país está gobernado por un presidente elegido democráticamente.