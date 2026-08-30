Celia Molina 30 AGO 2026 - 13:18h.

"Mi padre se ha marchado tras recibir los últimos sacramentos y mejores cuidados", ha dicho en redes el exmiembro de VOX

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El empresario y ex alto cargo público Carlos Espinosa de los Monteros falleció el sábado 29 de agosto, a los 82 años. Espinosa de los Monteros, ex presidente de Iberia y padre del ex dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, desarrolló gran parte de su carrera en la administración pública y en el sector corporativo, donde trabajó en la proyección internacional de España.

Espinosa de los Monteros se licenció en Derecho por la Universidad Complutense y en Administración de Empresas por ICADE. Entre 2012 y 2018 fue nombrado por el Consejo de Ministros primer Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, cargo desde el que lideró la estrategia para coordinar y potenciar la reputación e imagen exterior del país.

Horas después de que se conociera la noticia del deceso, que se produjo tras una corta enfermedad, según El Confidencial, el exmiembro de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la muerte de su padre:

"Mi padre tuvo una vida plena"

"Hoy ha fallecido mi padre, un buen español. Tuvo una vida plena, y se ha marchado inmerso en el enorme cariño de toda su familia y sus amigos, tras recibir los últimos sacramentos y los mejores cuidados. No puede haber un mejor final. Gracias por tu ejemplo en tantas cosas, Boss. Descansa en paz", ha dicho el cofundador del proyecto civil Atenea.

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Personajes famosos y del mundo de la política han comentado su entrada, como Susana Uribarri, que le ha brindado todas sus "oraciones". El texto de Iván venía acompañado de una foto de su padre, a modo de esquela, en la que publicaba la fecha de su nacimiento, así como la del deceso.

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El ex secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, también lamentó la muerte de Espinosa de los Monteros, a quien ha definido como "un gran padre, una gran persona, un patriota y un extraordinario profesional". "Rezaremos por él, aunque estoy seguro de que ya estará en el cielo", ha añadido en la red social X, donde Iván Espinosa de los Monteros ha respondido con un "muchísimas gracias, querido Javier".

Por su parte, la fundación Atenea, vinculada a Iván, ha trasladado también sus condolencias y ha destacado la trayectoria del fallecido como "una figura ejemplar, cuya trayectoria, profesionalidad y compromiso dejan una huella imborrable y cuyo legado permanecerá vivo en quienes tuvieron la fortuna de compartir camino con él", según ha replicado Europa Press.