Naomi Asensi, ganadora de 'GHVIP 8' ha tenido tres relaciones conocidas en las que ha aprendido muchas cosas

Primeras imágenes de Naomi Asensi, acaramelada y de la mano con el futbolista con el que se la relaciona

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Hablar del currículum amoroso de Naomi Asensi, ganadora de 'GHVIP 8', es recorrer una historia sentimental marcada por relaciones intensas, rupturas que han sucedido ante millones de espectadores y etapas en las que la valenciana ha tenido que aprender a sentirse bien sin necesidad de compartir su vida con una pareja. Desde que se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones', su manera de vivir el amor ha estado inevitablemente ligada a su exposición pública, aunque con el paso de los años también ha aprendido a reservarse determinadas parcelas de su intimidad.

La valenciana es pasional, espontánea y emocional, una personalidad que también traslada a sus relaciones. Le gusta sentirse querida, compartir y disfrutar de esa complicidad que aparece cuando está enamorada, pero sus experiencias sentimentales también le han enseñado que una relación no puede convertirse en el único centro de su vida. Tras varias rupturas importantes, la influencer ha atravesado periodos en los que ha reivindicado su independencia y ha demostrado que también sabe disfrutar de la soledad.

Su relación más conocida continúa siendo la que mantuvo con Adrián Blanch, con quien llegó a 'LIDLT' intentando solucionar los problemas que arrastraba la pareja y terminó protagonizando una de las rupturas más comentadas del programa. Napoli apareció entonces como una tentación inesperada y se convirtió en una pieza decisiva dentro de aquella experiencia.

Después llegó Javi Bustamante, un policía al que conoció durante una noche en Ibiza y con quien Naomi recuperó la ilusión después de una etapa emocional complicada. El verano de 2026 ha traído un nuevo nombre al CV amoroso de Naomi Asensi, Raúl Sánchez, futbolista madrileño del CD Castellón y expareja de Gal·la Mora.

Adrián Blanch, el gran amor con el que llegó a ‘La isla de las tentaciones’

Si existe una relación imprescindible para entender la vida sentimental de Naomi esa es la que mantuvo con Adrián Blanch. Fue junto a él como se dio a conocer al gran público y también con él vivió una de las etapas sentimentales más intensas de su vida. Naomi y Adrián construyeron su relación en Valencia antes de convertirse en personajes televisivos. Su noviazgo había atravesado diferentes altibajos y llegaba a ‘LIDLT’ después de varias crisis.

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En el caso de Naomi, Napoli adquirió rápidamente un papel protagonista. Entre ambos surgió una atracción evidente y la valenciana terminó dejándose llevar. Adrián tampoco permaneció ajeno a la dinámica de la experiencia y acabó cruzando sus propios límites. De esta forma, las imágenes que ambos recibían durante las hogueras fueron aumentando progresivamente el dolor, la rabia y la sensación de que su historia difícilmente podría regresar al punto de partida. Finalmente, Naomi y Adrián llegaron a la hoguera final con una relación profundamente dañada. Se marcharon separados y parecía que aquello cerraba definitivamente su historia.

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Pero fuera de República Dominicana ocurrió algo que pocos espectadores esperaban, Naomi Asensi y Adrián Blanch volvieron a darse una oportunidad. Aquella reconciliación demostró que los sentimientos entre ellos seguían existiendo pese a todo lo vivido. En agosto de 2023 llegó la confirmación que cerraba definitivamente aquella historia.

Javi Bustamante: el amor a distancia

Después de Adrián Blanch, la valenciana necesitó tiempo para recuperar cierta estabilidad emocional. Su exposición televisiva continuó aumentando y su victoria en 'GH VIP 8' terminó consolidándola como uno de los personajes más populares surgidos de 'LIDLT'. Sin embargo, mientras su vida profesional avanzaba a gran velocidad, sentimentalmente comenzó una etapa diferente. Ya no estaba dispuesta a precipitarse ni a convertir inmediatamente cualquier ilusión en una relación pública. Hasta que apareció Javi Bustamante.

Su historia comenzó lejos de un plató de televisión y de una manera bastante más cotidiana, durante una noche en una discoteca de Ibiza. Allí la influencer conoció a Javi, policía de profesión y completamente ajeno al mundo televisivo en el que ella se movía. Precisamente ese anonimato fue una de las razones por las que ambos decidieron llevar los primeros pasos de su relación con especial discreción. Para Naomi suponía enfrentarse a algo nuevo, enamorarse de alguien que no había elegido exponerse públicamente y que tenía una profesión y una vida completamente alejadas de las redes sociales.

En octubre de 2024, Naomi decidió presentar oficialmente a su pareja. Después de meses de rumores y pequeñas pistas, dejó de esconder que estaba nuevamente enamorada. La influencer parecía especialmente ilusionada, pero había un obstáculo difícil de ignorar: la distancia. Naomi desarrollaba buena parte de su vida profesional en Madrid mientras Javi trabajaba en Ibiza.

Eso obligaba a la pareja a organizar constantemente viajes, reencuentros y despedidas. Con el paso de los meses comenzaron a aparecer diferencias relacionadas con sus respectivos proyectos. Sus profesiones, sus lugares de residencia y sus ritmos cotidianos hacían cada vez más complicado encontrar un punto de encuentro estable. Tras casi un año de relación, en julio de 2025 Naomi confirmó su ruptura con Javi Bustamante.

Raúl Sánchez, el futbolista del CD Castellón que se ha convertido en su nueva ilusión

El verano de 2026 ha añadido un nuevo capítulo al currículum sentimental de Naomi Asensi. Después de su ruptura con Javi Bustamante y de varios meses sin una relación conocida, la valenciana ha vuelto a ser relacionada sentimentalmente con un hombre. Su nombre es Raúl Sánchez, futbolista madrileño nacido en 1997 que juega como extremo izquierdo en el CD Castellón, equipo de la Segunda División española.

La pareja llevaría viéndose aproximadamente desde julio de 2026. Durante las últimas semanas han sido vistos juntos por distintos puntos de la provincia, alimentando las informaciones sobre una relación que estaría comenzando a consolidarse. El nombre del futbolista tampoco resulta completamente desconocido pues fue pareja de Gal·la Mora, otra de las participantes más conocidas del universo del programa. Esta coincidencia ha provocado inevitablemente que la nueva historia sentimental de Naomi genere todavía más curiosidad.