Equipo Outdoor 16 AGO 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores el secreto que sigue para tener una melena larga y con mucho volumen

Naomi Asensi hace el ‘house tour’ de su nueva casa: dos habitaciones, desayunador y suelos radiantes

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Naomi Asensi ha querido compartir con sus seguidores uno de sus secretos de belleza mejor guardados. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que en las últimas semanas ha disfrutado de su nueva casa en Madrid, ha publicado en sus redes una visita a la peluquería y ha desvelado el truco para tener el pelo largo y con mucho volumen como ella.

La ganadora de ‘GH DÚO’, ilusionada con Raúl Sánchez desde hace unos meses, es una de las creadoras de contenido que más presume de melena en redes, con un pelo largo, sano y con mucho volumen que lleva convertido en su sello personal desde su paso por ‘La isla de las tentaciones’. De hecho, es una de las preguntas que más le hacen: qué hace exactamente para tenerlo así.

Aprovechando la visita a la peluquería, la valenciana ha decidido zanjar las dudas de sus seguidores de una vez por todas. Antes de dar la respuesta, ha reconocido que puede sonar extraño, casi contradictorio, viniendo de alguien que quiere lucir melena larga. Pero para ella no hay ningún misterio ni ningún producto milagroso detrás de su pelo.

Se trata, según ha explicado, de un hábito que mantiene desde hace tiempo y que aplica de forma disciplinada, pase lo que pase, esté donde esté. Un truco que, aunque a simple vista parezca ir en contra de la lógica, y muchos nieguen su eficacia, tiene su explicación: eliminar el pelo dañado con regularidad ayuda a que crezca más fuerte y sano, sin cortes ni roturas que frenen su avance natural con el paso de los meses.

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“Sinceramente, chicas, creo que la clave es cortarlo, aunque suene contradictorio”, ha explicado la influencer. Según ha detallado, cortar las puntas cada dos meses como máximo es, para ella, la clave para que el pelo crezca con más fuerza y volumen, evitando que las puntas abiertas y dañadas frenen el crecimiento natural.

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Así, entre risas y con la naturalidad que la caracteriza, Naomi ha dejado claro que su larga melena no es fruto de la casualidad, sino de una rutina sencilla que cualquiera puede aplicar en casa. Un consejo que, además, no le cuesta ni un euro extra en tratamientos ni productos milagro, solo constancia, y que ha querido compartir con todos los que sueñan con lucir un pelo similar al suyo.