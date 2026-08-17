Natalia Sette 17 AGO 2026 - 17:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha subido varias fotos con su nueva ilusión disfrutando del verano

Naomi Asensi hace el ‘house tour’ de su nueva casa: dos habitaciones, desayunador y suelos radiantes

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Naomi Asensi ha decidido dar un paso más en la consolidación de su romance con Raúl Sánchez tras el contundente comunicado con el que defendió su derecho a rehacer su vida . A pesar de los comentarios negativos que han inundado su perfil en los últimos días, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido su primera foto con el futbolista con un bonito mensaje.

Hace ya varias semanas que salió a la luz que Naomi podría estar de nuevo en pareja tras un año soltera. La influencer comenzó a dejarse ver junto al futbolista del CD Castellón y ahora ha dado el paso definitivo para confirmar su relación. Lo ha hecho a través de un bonito carrusel de imágenes de los mejores momentos de su verano.

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Entre las imágenes elegidas, la valenciana ha mostrado su faceta más tierna en la playa junto a su mascota. “Esta foto no podía quedarse en la galería”, ha confesado sobre una idílica captura en la que aparece disfrutando de un refrescante baño en el mar con su perrito Stitch.

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En este carrusel tampoco han faltado los momentos de fiesta ni los reencuentros más especiales de la creadora de contenido. “Y este día que parece que llevaba el ‘faceapp’ incorporado”, ha bromeado sobre un posado durante un festival de música. Asimismo, ha inmortalizado su reunión más nostálgica rodeada de sus amigos de toda la vida: “Cuando quedé con mis amigos del cole y nos hemos prometido que lo haremos una vez al año”.

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Sin embargo, lo mejor de este ‘recap’ de recuerdos ha sido la esperada aparición de su nueva pareja. Pese a las críticas, la influencer ha dejado claro lo mucho que está disfrutando de esta etapa junto al deportista. “Y bueno pues qué decir, este fue un día increíble”, ha escrito para acompañar una de las cuatro románticas fotografías que ha decidido hacer públicas junto a su nueva ilusión.

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A pesar de haber dado el paso de mostrar su felicidad en redes sociales, la valenciana ha querido mantener cierta prudencia respecto a la exposición mediática de su noviazgo. En ninguna de las cuatro instantáneas seleccionadas se aprecia el rostro del futbolista, intentando preservar al máximo la intimidad de la relación pese a que su identidad ya es conocida por el público.

En las imágenes compartidas se puede ver a la pareja disfrutando de un día en moto de agua. Las fotos muestran únicamente las piernas de ambos y los brazos del deportista rodeando y abrazando a la creadora de contenido por la espalda. Con esto, Naomi Asensi confirma que su historia con Raúl Sánchez marcha viento en popa y la está disfrutando al máximo.