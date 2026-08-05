Natalia Sette 05 AGO 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha sido vista junto a Raúl Sánchez en actitud muy cariñosa

Naomi Asensi, indignada por las condiciones en las que le han entregado su nueva casa

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Las pruebas de que Naomi Asensi ha vuelto a abrirle la puerta al amor son cada vez más evidentes. Tras días de intensos rumores y pistas compartidas en redes sociales sobre su complicidad con Raúl Sánchez , han salido a la luz las primeras imágenes que confirmarían la especial química que existe entre la ganadora de ‘GH DÚO’ y el futbolista del CD Castellón.

Hace un mes que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comenzó a ser vista junto al delantero izquierdo. Aunque ninguno de los dos ha confirmado tener una relación sentimental, el vínculo entre ellos parece ser cada vez más fuerte.

Ha sido nuevamente la popular cuenta de Instagram ‘La cuernis’ la encargada de publicar el revelador material. En un vídeo enviado por un seguidor, se puede ver a la influencer y al deportista disfrutando juntos del ambiente festivo en el conocido festival Arenal Sound, sin ocultar el gran cariño que se tienen.

En las imágenes grabadas durante el evento, la pareja se muestra en una actitud completamente acaramelada y cariñosa. Mientras suena de fondo el conocido tema ‘Yo te esperaré’, el jugador madrileño aparece abrazando por detrás a Naomi mientras ambos permanecen cogidos de la mano y cantan entusiasmados la letra de la canción.

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Esta escena romántica en pleno festival supone un paso más en su incipiente historia. Apenas unos días antes, las alarmas ya habían saltado tras su escapada grupal a Ibiza, donde compartieron tiempo con amigos e incluso inmortalizaron el viaje haciéndose un tatuaje conjunto en el dedo con las iniciales "IBZ".

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Aunque por el momento ninguno de los dos ha hecho oficial el noviazgo a través de sus perfiles de redes sociales, la complicidad entre la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y la expareja de Gal·la Mora resulta ya innegable. Estas cariñosas imágenes en el Arenal Sound consolidan lo que era un secreto a voces: su relación avanza a pasar agigantados.