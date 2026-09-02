John Lennon se convierte en abuelo 45 años después de su muerte

Redacción Uppers 02 SEP 2026 - 12:06h.

Sean Ono Lennon ha anunciado el nacimiento de su primer hijo, Aurelius, fruto de su unión con la músico y modelo Charlotte Kemp Muhl

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Casi 46 años después de su asesinato, John Lennon acaba de incorporarse a una categoría familiar que parecía destinada a no alcanzar nunca. El beatle se ha convertido en abuelo póstumo con el nacimiento de Aurelius, el primer hijo de Sean Ono Lennon y la músico y modelo Charlotte Kemp Muhl.

Sean, de 50 años, ha anunciado la nueva buena a través de las redes sociales con una fotografía junto a Charlotte y el recién nacido. "Hemos creado un 'human bean'. Su nombre es Aurelius», escribió el músico en un mensaje de tono desenfadado jugando con las palabras bean y being. Posteriormente compartió otras imágenes del bebé y de la pareja en sus primeras horas como padres.

El nacimiento tiene cierta carga simbólica para la familia Lennon. John murió asesinado el 8 de diciembre de 1980, cuando Sean tenía solo cinco años. El pequeño había nacido, además, el 9 de octubre de 1975, precisamente el día en que su padre cumplía 35 años. Medio siglo después de aquel nacimiento, la siguiente generación de la familia llega al mundo sin haber conocido al músico que marcó la historia de la cultura popular del siglo XX.

Aurelius es el primer hijo de Sean y Charlotte Kemp Muhl, pareja sentimental y también colaboradora musical de Lennon desde hace años. Ambos formaron el proyecto The Ghost of a Saber Tooth Tiger y han mantenido una relación alejada de la exposición mediática habitual de las grandes familias del rock.

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Otro nieto para Yoko Ono

La llegada de Aurelius convierte también a Yoko Ono en abuela por primera vez a través de Sean. La artista tiene otros nietos procedentes de su hija Kyoko, pero Aurelius es el primer nieto de John Lennon. Por su parte, Julian Lennon, el hijo mayor de John y medio hermano de Sean, se convierte ahora en tío por primera vez.

La noticia llega en un momento en el que Sean ha asumido un papel cada vez más visible en la conservación del legado de sus padres. En los últimos años ha trabajado en proyectos relacionados con la obra de John Lennon y Yoko Ono y ha hablado de su responsabilidad para que las nuevas generaciones sigan conociendo su música y su influencia.

Los nietos de los otros Beatles

La llegada de Aurelius completa, con una notable diferencia temporal, el mapa de la siguiente generación de los cuatro Beatles. Paul McCartney lleva décadas ejerciendo de abuelo con sus ocho nietos, todos ellos hijos de sus hijas Mary y Stella. Mary McCartney es madre de Arthur, Elliot, Sam y Sid, mientras que Stella McCartney tiene cuatro hijos, Miller, Bailey, Beckett y Reiley.

Paul incluso ha incorporado la experiencia a su faceta literaria. Sus nietos comenzaron a llamarle Grandude, un apodo que terminó dando nombre a dos libros infantiles, 'Hey Grandude!' y 'Grandude's Green Submarine'.

Con todo, el primer Beatle en ser abuelo fue Ringo Starr, concretamente en 1985. Ese año nació Tatia Starkey, hija de su primogénito Zak. Tres décadas después, en 2016, volvió a adelantarse a sus antiguos compañeros al convertirse también en el primero en ser bisabuelo, cuando Tatia tuvo a Stone Zakomo Low.

La familia de Ringo es, además, numerosa. Entre sus nietos figuran Tatia y Luna Lee Lightnin, las dos hijas de Zak; Louis, Sonny, Rock y Buddy, los cuatro hijos de Jason; y los trillizos Smokey, Jakamo y Ruby, hijos de Lee.

El caso de George Harrison, fallecido en 2001, es el más reciente antes del nacimiento de Aurelius. Durante años, Dhani Harrison, su único hijo, no tuvo descendencia, pero esa situación cambió alrededor de 2025 con el nacimiento de Lilou-Mizu. Con la llegada del nieto de Lennon los cuatro Beatles tienen ya descendencia en la tercera generación.