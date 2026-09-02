Lidia González 02 SEP 2026 - 10:12h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ habla de la situación límite en la que se encuentra su relación con Borja

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Laura Ulldemolins ha tomado la importante decisión de dar un paso al frente y explicar el complicado momento en el que se encuentra actualmente. Por ello, después de cargar contra Luciana Tamagni y hablar de su noviazgo con Alexis Gardes, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ confiesa la crisis que atraviesa su relación con Borja. Visiblemente afectada por la situación que está viviendo, la catalana se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar todos los detalles de lo que está pasando con su pareja. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo íntegro, disponible en Mediaset Infinity!

Hace tan solo unas semanas, la creadora de contenido aseguraba que su relación estaba atravesando un complicado momento que había desencadenado numerosas inseguridades en ella; sin embargo, esta situación ha dado un giro radical, aflorando nuevos problemas que la pareja ha tenido que afrontar. Por este motivo, los influencers han querido abrirse en canal con sus seguidores para hablar de lo que les ha llevado a esta situación: “Nos ha costado contarlo”.

A pesar de las reticencias que los creadores de contenido han tenido, en un principio, para compartir el difícil momento que están viviendo, aseguran “que no se puede fingir” y que la cosa “está complicada” como para no decir nada al respecto. Laura Ulldemolins y Borja han explicado algunos factores por los que han llegado a este límite y han desvelado la gran discusión que han protagonizado: “Ha llegado al punto de dejarlo”.

La pareja ha decidido que, al igual que muestra lo bueno, también tiene que mostrar lo malo y, por ello, se han mostrado muy transparentes con este tema. Los influencers han explicado la actitud que tomarían en caso de dejar su relación y han desvelado lo que nunca llegarían a hacer. Además, esta mala racha en su relación ha coincidido con el cumpleaños de la catalana, con su familia de visita a Sevilla, algo que todavía ha afectado aún más a la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!